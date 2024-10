Tico revela la terrible realidad que vivió cuando Donald Trump fue presidente

El tico Carlos Castro no puede evitar sentir angustia cada vez que recuerda cómo fue su vida mientras Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos.

Él nació en San Ramón de Alajuela, y hace 22 se fue para el país norteamericano en busca de un mejor futuro. Ahí puso una empresa que se dedica a construir y reparar techos.

Carlos ya es ciudadano americano, así que tiene derecho a votar, pero asegura que jamás lo haría por Trump, el candidato republicano.

Carlos Castro es un tico que vive en Estados Unidos y dice que nunca votaría por Trump. (Cortesía)

El político, quien es uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, fue presidente de los Estados Unidos en el periodo 2017 - 2021. Ahora está de nuevo compitiendo por la silla presidencial. Su contrincante es la demócrata Kamala Harris y las elecciones serán el 5 de noviembre.

“En mi tiempo aquí nunca había visto a Estados Unidos tener una bonanza tan grande como en el gobierno de Donald Trump. Se sintió un cambio con respecto a lo que fueron los trabajos. Había mucho trabajo, mucha mano de obra, pero lamentablemente, como Donald Trump es un tipo racista, mucha gente sufrió las consecuencias.

“Él es racista, lo ha demostrado en cada uno de los mitines que ha tenido. En que aquel momento los latinos fuimos muy humillados, los morenos también. Los policías mataron morenos y nunca fueron investigados, por ejemplo", recordó el tico.

Carlos dijo que la posibilidad de que Trump quede de nuevo como presidente no solo afectaría a ese país, sino al mundo entero.

“Yo por Trump nunca votaría, yo creo que él es muy peligroso para el país y para el mundo entero, nos podría llevar a una tercera guerra mundial, ha estado involucrado en muchos problemas. Yo considero que no debería ser presidente de Estados Unidos”, manifestó.

Las elecciones en Estados Unidos serán el 5 de noviembre. (AFP)

Joe Biden fue un presidente de mucha edad

Carlos también nos contó su experiencia con el gobierno actual, cuya continuación sería la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Él dice que aunque no ha habido tanta plata en la calle y tanto trabajo como con Trump, hay respeto hacia los migrantes.

“Han dicho que Kamala Harris no hizo nada como vicepresidenta, pero yo pienso que el presidente es quien está al frente y quizá se escogió un presidente de mucha edad y eso afectó su labor, pero creo que Kalama sí podría ser una buena presidenta, sería la primera mujer en dirigir los Estados Unidos”, expresó Castro.

Pero el tico no es el único que cree que no es conveniente que Trump gane las elecciones. Por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, piensa que un gobierno del republicano no sería bueno para Costa Rica.

El ministro de Comex, Manuel Tovar, dice que a Costa Rica no le sirve que quede Trump. (Alonso Tenorio)

Recientemente, el jerarca estuvo en una reunión de jefes de fracción en la Asamblea Legislativa y dio sus argumentos.

“Un tema no menor es el cambio electoral en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar y, verdaderamente, las señales enviadas por el candidato Trump y su equipo son altamente preocupantes. Si ustedes me dicen a mí qué le sirve a Costa Rica, les respondo que un gobierno demócrata y no un gobierno republicano.

“Hemos escuchado algunas manifestaciones de cierto proteccionismo, imposiciones de aranceles, y eso es algo que ciertamente, vemos con preocupación. Esperamos que, sea cuál sea la voluntad del soberano estadounidense, esas ideas expresadas en campaña no lleguen a constituirse en una política comercial”, expresó Tovar.

Ministro Tovar teme que se vayan empresas de Costa Rica

Otra de las preocupaciones del ministro es que Trump eche para atrás la propuesta de nearshoring que se ha venido implementado, y que consiste en que empresas estadounidenses envíen oficinas a países centroamericanos, como Costa Rica, para llevar a cabo ciertos procesos aprovechando que les sale más barato. Tovar piensa que si Trump queda de presidente va a querer quitar esas oficinas para concentrar todo en Estados Unidos.

El economista Fernando Rodríguez, quien fue viceministro de Ingresos en la administración de Luis Guillermo Solís, coincide con Tovar en que lo que menos le conviene a Costa Rica es que quede Trump.

Si gana Kamala Harris sería la primera mujer en dirigir los Estados Unidos. (Wikimedia)

Él dice que el republicano es más proteccionista y eso podría ponerle trabas a Costa Rica por la alta inseguridad que vive.

Para nadie es un secreto que el narcotráfico se ha fortalecido en el país y eso no le sirve a Estados Unidos, ni a ninguna otra nación del mundo.

El experto financiero dice que, incluso, el país norteamericano podría establecer límites en las exportaciones que van desde Costa Rica o subirse los niveles de seguridad en estas, lo que la saldría más caro al país y representaría un impacto económico.

El panorama de los candidatos estadounidenses es muy reñido; según el promedio de encuestas electorales que actualiza periódicamente The New York Times, Kamala Harris ganaría las elecciones por la mínima con el 49% de los votos, lo que se traduciría en 276 votos en el Colegio Electoral (la mayoría son 270). Donald Trump quedaría con el 48% de los votos y 262 delegados electorales, a apenas 8 de la presidencia, pero bueno, es bien sabido que en la política nada es seguro, así que habrá que esperar a ver que pasa el propio 5 de noviembre.