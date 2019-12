“Fui un niño que creció con poco amor de familia, no me faltó nada material, pero sí sentimental. No era de grandes lujos, tenía lo básico, por eso siempre soñé con tener dinero, con poder darme mis gustos, por eso cuando aprendí a ser hacker, después de haberme graduado en Estados Unidos gracias a una beca que me dieron ellos, se me ocurrió la genial idea de robarle a un banco.