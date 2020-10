“La llegada del covid-19 significó para mí quedarme sin trabajo y eso me puso muy mal sicológicamente, me estresé mucho. Usted no tiene una idea la terapia positiva que fue el ponerme a hacer adornos navideños, eso me distrajo y me mantuvo ocupada, así fue como me olvidé el estrés y me llené de motivación”, contó doña Gabriela.