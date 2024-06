Ticos hartos de racionamientos sacan canción estilo “Chinaoke” en la que se pasean en el AyA

Un grupo de jóvenes, hartos de los racionamientos de agua hicieron una canción paseándose en el AyA. Cortesía.

Un par de jóvenes se hartaron de los problemas que, desde inicios de año, enfrentan miles de personas para acceder al agua potable y por eso, escribieron una canción, al mejor estilo del Chinaoke, famoso espacio del Chinamo de Teletica, con la que se le pasean a Acueductos y Alcantarillados (AyA).

El lunes anterior se estrenó el tema musical, con video incluido y se llama “Me c... en el AyA” y en cuestión de horas se viralizó en redes sociales como Tik Tok, Instagram y X (antiguo Twitter).

Los jóvenes se trasladaron a algunos puntos de la capital, como el lago de La Sabana, la ruta 27 y las afueras del AyA, en Pavas.

La pieza tiene una duración de un poco más de 3 minutos y en la letra se describen las peripecias que han enfrentado vecinos de Hatillo, Alajuelita, Curridabat, Zapote, Moravia, Tibás y Goicoechea para tener agua en sus tuberías y poder realizar sus diferentes necesidades.

Además, los intérpretes le volaron duro al presidente Rodrigo Chaves y cuestionaron la capacidad de las aurtoridades del AyA, cuyo presidente es Juan Manuel Quesada, para resolver los problemas para acceder al líquido vital.

En La Teja conversamos con Melany Mora, comunicadora y quien le dio vida a este proyecto con su compañero James Meneses, quienes contaron los pormenores de la creación de este material. En la producción de “Me c... en el AyA” trabajaron unas 20 personas.

Un himno

La pieza se hace inspirada en la música de la canción llamada “September”, interpretada por la banda estadounidense Earth, Wind & Fire y que se lanzó en 1978.

“Me c... en el AyA” inicia recordando cuando en Tiquicia no había problemas para acceder al agua y éramos ejemplo a nivel mundial, por la calidad de líquido que se recibía en las casas.

Melany contó que hace unos años, cuando escuchó el temazo que inspiró su canción, pensó que sería la pieza ideal para hacer algo en contra del AyA por su llamativo coro, pero fue hasta hace un par de meses que tuvo la idea de hacer una parodia.

“Recuerdo que esa idea la tuve en el 2018 y han pasado los años y vemos los constantes problemas que hay para acceder al agua. Lo que más me ha indignado de todo esto fue la contaminación del agua con xileno, me pareció que las autoridades no manejaron bien la situación y me molesta ver que hay personas a las que no les llega el agua, pero deben seguir pagando los recibos.

En el video trabajaron unas 20 personas. Cortesía.

“En abril comencé a darle vida a este proyecto. Gran parte de la canción la escribí sola, y la terminé de escribir con James, un día que íbamos en bus para Jacó. Traté 15 días buscando lo que necesitábamos para hacer el video y poco a poco lo fuimos logrando y grabamos a mitad de mayo”, añadió.

Mora detalló que para el video, buscaron detalles que se relacionaran con la problemática, no sólo del agua, sino con la situación real del país.

Quienes aparecen en el video aparecen con batas de baño, recreando el no poder bañarse por la falta de agüita.

“Estuvimos en el lago de La Sabana, que está seco y eso muestra un poco la decadencia de todo esto, hay una obra de arte de una ballena, que también está muy descuidada y eso refleja cómo las autoridades tienen el país y por supuesto grabamos en las oficinas centrales del AyA, porque Acueductos es una buena institución, pero no está bien manejada y siento que se burlan del pueblo”, añadió esta vecina de Pavas.

-¿Le costó el mantener en la canción la frase “Me c... en el AyA”?

“No todo el mundo se atreve decir este tipo de cosas, me da miedo en este gobierno tan represivo a nivel de libertad de expresión, me da miedo y espero que no pase nada malo. Hasta me dio miedo mencionar al presidente, porque repudio su trabajo, pero la crítica vale la pena.

“Me puse a buscar comentarios en redes y más de una persona expresaba lo que dice la canción, y para nosotros era muy importante no censurar el sentir de la gente. No soy de decir malas palabras, pero lo que hicimos fue tratar de poner lo que he escuchado de la gente”, destacó.

Una parte del video se grabó en el lago La Sabana. Cortesía.

Testigo

James Meneses vive en Tirrases de Curridabat y es estudiante de comunicación. Vive en carne propia la falta de agua, pues en su casa le suspenden el servicio los martes y jueves de 8 a. m. a 5 p. m.

Para él, la creación de la canción no es una ofensa hacia las autoridades, sino que, a través de la comedia, quisieron retratar una situación que se vive en varias partes del país.

“Lo que se reflejó en el video es lo que vivimos, en el AyA se están quedando cortos por la forma en la que comunican la problemática del agua. Una institucion pública puede cometer errores, pero siempre y cuando dé la cara, hacerlo de forma neutral, creo que es una forma de generar confianza en el pueblo.

“Hay comentarios de todo tipo con la canción, sé de personas grandes que lo han tomado muy bien, pero hay otros a quienes les sorprende el uso de la mala palabra y creo que más allá de lo que diga, queremos alertar de un problema. Muchas personas nos han escrito diciéndonos que viven fuera del GAM y tienen problemas para acceder al agua”, afirmó.

La Teja envió un mensaje al AyA desde el martes anterior para pedirles una posición sobre la canción, pero más allá de la denuncia que esta plantea y para ver qué opinan del descontento de la población con un problema que es real, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.