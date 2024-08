Ticos tienen razón de estar chivas con diputados por proyecto de ley que cambiaría nombre de Pejibaye

Mientras el país está urgido de soluciones para el montón de problemas que enfrenta en materia de seguridad, educación, economía, infraestructura, cultura, entre otros, en la Asamblea Legislativa discuten un proyecto de ley para cambiarle unas letras al nombre del distrito de Pejibaye.

La diputada liberacionista Rosaura Méndez presentó un proyecto de ley para que el distrito cartaginés pase de llamarse Pejibaye a Pejivalle, ya que ella asegura que ese era el nombre original.

Esa iniciativa fue dictaminada este lunes en la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, es decir, ya quedó lista para que sea llevada al plenario legislativo y votada en primer y segundo debate.

Rosaura Méndez propone cambiar el nombre al distrito de Pejibaye. (Fracción PLN.)

Ese tipo de propuestas molesta a mucha gente que espera que los legisladores se concentren en darle soluciones a los problemas más urgentes que, dicho sea de paso, son muchos.

Una cosa como esa difícilmente hubiera pasado en el parlamento inglés o en el español, porque allá las cosas funcionan muy diferente y hay priorización, según lo que dice el politólogo Daniel Calvo.

“Es una molestia completamente entendible y es que en Costa Rica no se cuentan con las herramientas a nivel de reglamento de la Asamblea Legislativa para poder hacer una adecuada priorización de la discusión de proyectos de ley. Por ejemplo, el parlamento inglés o el español hay mecanismos de admisibilidad, es decir, cuando un diputado presenta un proyecto de ley, antes de que entre a discutirse, que es lo que a la gente le molesta, que se gasten recursos y tiempo en esas cosas cuando hay otras mucho más urgentes, sea sometido a votación para que los legisladores digan si a ellos les parece una prioridad.

“Me parece que no hay adecuada priorización, que ese proyecto no hubiera pasado el filtro, porque claramente hoy tenemos mil temas más importantes, el de seguridad, la reactivación económica, por tocar algunos, en otro parlamento probablemente le hubieran dicho la diputada: ‘vea, mamita, la verdad es que no es el momento oportuno para discutir esto’”.

Calvo dice que a su criterio ese tema de cambiar el nombre del distrito ni siquiera debería estarse discutiendo en la Asamblea Legislativa, sino que podría trabarse en el Consejo Municipal, por ejemplo.

El proyecyo de ley dice que el nombre del distrito no tiene que ver con la fruta. (Archivo)

Diputada defiende el cambio del nombre de Pejibaye

La diputada Méndez defiende el proyecto de ley porque a su criterio es algo importante y con gran interés cultural.

“La importancia de este proyecto radica en que nace de la propia comunidad, que es fiel a sus raíces e historia y desea recuperar el nombre de su distrito.

“Al restituir el nombre de Pejivalle, no solo se honra el pasado del pueblo, sino que también se fortalece el sentido de pertenencia y orgullo entre sus residentes. Este tipo de iniciativas refuerzan la identidad local y preservan la riqueza cultural de las comunidades”, aseguró Rosaura.

El proyecto de ley explica que todo parece indicar que ese distrito originalmente se llamó Pejivalle, pero con el pasar de los años se cambió el nombre a la misma manera en que se escribe el nombre de la fruta.

En el proyecto, el historiador y profesor Werner Korte Núñez, da su explicación sobre por qué pasó eso.

Ahora los diputados deberán discutir el cambio del nombre en el plenario legislativo (Asamblea Legislativa)

Él empezó diciendo que en los libros de historia se registran diez nombres con los que se ha escrito el nombre del distrito: Jucaragua, Pigibay, Pegibay, Pejibaye, Pegiibay, Pehibaye, Pejibaye, Pijiballe, Pejivaye y Pejivalle. Ese montón de nombres corresponden a los años del siglo XIX, donde la ortografía era muy variable, según asegura el historiador.

Acerca del actual nombre oficial Pejibaye, no hay evidencia de que la procedencia del nombre sea el origen de la fruta.

“En un análisis sobre la posibilidad de que el nombre proviene de la fruta, no se encuentran antecedentes del cultivo en el territorio que corresponde al distrito desde su fundación, que según la historia se dio en el año 1748, y se supone que antes de ese año los terrenos eran incultos.

“Como único dato del nombre, Pejivaye (escrito con V y Y) que viene a ser una combinación de valle y fruta”, detalla el proyecto de ley.