“Le voy a ser sincero, casi me pongo a llorar ahí mismo, por dentro me dije ‘¿cómo puede ser posible que tantas personas en el mundo se estén muriendo, luchando por la vida contra esa enfermedad y ahí se la ofrecen libre?’. Es increíble, se nos hizo un nudo en la garganta al ver a la señora que vacunaba casi dormida porque no llegaba gente ni a pie ni en carro”, comentó.