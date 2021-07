Tiendas El Parque contrató un ejército de 500 colegiales para que hagan platica en Navidad

Un ejército de colegiales ingresaron este miércoles a trabajar a tiendas El Parque, para ganarse una platica en vacaciones de fin de año.

Los 300 estudiantes apenas cabían en la tienda mientras les daban la bienvenida a la empresa. Foto: Eduardo Vega Los 300 estudiantes apenas cabían en la tienda mientras les daban la bienvenida a la empresa. Foto: Eduardo Vega

La genial idea de darles una oportunidad a los muchachos surgió de la cabeza de Alonso Hernández, gerente general y dueño de las tiendas, quien contrató a 500 estudiantes de los cuales 300 ingresaron este miércoles a su primer día de brete.

La pelota de muchachos, los cuales son de colegios de varias partes del país, llegaron bien puntuales a la tienda El Parque que está en el centro de San José.

Ahí les dieron una pequeña inducción en grupo y después de eso los distribuyeron hacia las 22 tiendas que tiene la franquicia en Chepe y Alajuela.

Los 300 estudiantes van a bretear haciendo de todo en las tiendas, desde acomodando mercadería, hasta atendiendo clientes y cada uno de ellos se va a ganar ¢321 mil de aquí al 25 de diciembre, que se les vence el contrato.

Sin embargo, según nos contó Hernández, cada uno de ellos va a ganar un 1% en mercadería de las ventas que realicen, para que así se empunchen aún más en el bretecito.

Además, a los que demuestren más compromiso puede que les extiendan el contrato un mes más o que les permitan seguir colaborando los fines de semana.

"La verdad, yo tengo tres años de tomar en cuenta a los estudiantes por una cuestión social, para que se puedan ganar una plata en las vacaciones y así se compren sus cositas y ayuden a sus papás", contó Hernández.

Muñecas lo motivaron

¿Qué motivó a Hernández a tomar en cuenta a estudiantes de colegio para sus tiendas? Pues él mismo nos lo cuenta.

"Yo tengo dos hijas, una de 17 y otra de 21, y siempre me han ayudado a trabajar en la tienda y ellas se ganan su propia platita y se compran sus cosas, por lo que yo pensé que por qué yo no le daba la oportunidad a otros muchachitos como ellas a ganarse una platita y así fue como surgió la idea y vaya que nos ha funcionado muy bien", mencionó.

Una de esas 300 personas que se vieron beneficiadas con esa gran idea es Sara Campos, de 18 años, y quien va para sexto año en el Colegio Técnico Vásquez de Coronado.

Esta empunchada muchacha estaba muy ilusionada con ingresar a trabajar, porque ese bretecito le iba a ayudar con varias metas que tiene para el próximo año.

Aunque aceptó que parte de la plata que se gane es para usar ahora en diciembre, también contó un motivo muy especial para ahorrar la otra parte.

Resulta que Sara se gradúa el próximo año del técnico, al mismo tiempo que una hermana suya lo hace de quinto año del cole, por lo que dice que parte de esa plata va a ser para ayudarle a su mamá con los gastos de las dos graduaciones, que por lo general son muchos.

"Me siento muy motivada, porque esto es como un reconocimiento a que saqué buenas notas, estas ideas nos ayudan a ver que sí sirve ir bien en los estudios", dijo Campos.

Lo que está haciendo Sara Campos para ayudar a su mamá con su propia graduación y con la de su hermana es de admirar. Foto: Eduardo Vega Lo que está haciendo Sara Campos para ayudar a su mamá con su propia graduación y con la de su hermana es de admirar. Foto: Eduardo Vega

Sara hace referencia a que uno de los métodos que utiliza el dueño de la tienda para contratar a los estudiantes es fijarse en las notas de ellos, para ver si les fue bien durante el año.

"Uno no lo hace para discriminar a nadie, jamás, sino que como ellos no tienen experiencia, la única forma de darnos cuenta de si son puntales y responsables es viendo las notas y que no tengan tardías ni ausencias durante el año, además de ver otras cosas más en la entrevista.

"Uno en parte lo hace con la intención de que ellos salgan de aquí siendo mejores personas y para que vean que en parte esto es un reconocimiento al esfuerzo que hacen durante el año", expresó el empresario.

Los restantes 200 estudiantes estarán ingresando el 1 de diciembre a labores; sin embargo, si a usted le gustaría que su hijo o hija tenga una oportunidad en esta tienda en vacaciones, esté pendiente del Facebook de tiendas El Parque, porque según Hernández, es probable que en los próximos días informen de nuevos espacios para más estudiantes.