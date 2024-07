¿Tiene alguno de estos síntomas? Sus ojos podrían tener cataratas

Cuando usted entra a una de las 40 sucursales que tiene Ópticas Münkel en todo el país se garantiza que siempre buscarán la excelencia en la visión con la exclusiva tecnología alemana en lentes (Cortesía)

Las cataratas son una condición ocular común y tratable que afecta, principalmente, a personas mayores, aunque también pueden desarrollarse en gente más joven debido a factores como lesiones o enfermedades oculares.

Muchas veces la gente tiene esta condición, pero al no ver la particular telita que cubre el ojo, no le dan importancia o piensan que es otra cosa.

Sus síntomas suelen manifestarse poco a poco, comenzando con una visión borrosa, que puede afectar la capacidad para ver claramente; en especial, en condiciones de poca luz o durante la noche.

Los colores brillantes pueden volverse más suaves y la visión puede tornarse nublada o tener esa especie de “velo” que dificulta la visión clara.

Es fundamental que cualquier persona que experimente estos síntomas busque atención médica especializada con un oftalmólogo, ya que un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado pueden ayudar a manejar las cataratas de manera más efectiva.

Estar atento a los síntomas de este mal de la vista y buscar atención médica oportuna pueden marcar la diferencia en mantener una buena calidad de vida y buena salud ocular.