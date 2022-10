¿Tiene pendiente la revisión? Este es el tiempo que tiene para pagar el marchamo

Los conductores que tienen aún pendiente la revisión técnica vehicular debido a la salida de la empresa española Riteve y la entrada en operación de la nueva responsable DEKRA, tienen diferentes plazos para cumplir con este requisito.

La empresa DEKRA abrirá su primera sede este viernes en Lagunilla de Heredia. (Albert Marín)

Según anunció el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), quienes deseen pagar el derecho de circulación 2023 (marchamo) a partir de noviembre, tienen derecho a recibir ese documento y el adhesivo siempre y cuando el vehículo está en prórroga de inspección técnica.

En el caso de los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 3 correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2022, tienen la prórroga vigente por un mes después de la reanudación del servicio de revisión, la cual -según anunció el Gobierno-, será a partir de este viernes 28 de octubre. Es decir, tendrán hasta el 28 de noviembre para cumplir con el requisito.

Los vehículos cuya placa termine en 4, 5 o 6, tendrán dos meses de prórroga, es decir, hasta el 28 de diciembre para pagar el marchamo y que le entreguen la calcomanía al hacerlo.

Pasado ese plazo, deberán esperar a cumplir con la revisión para poder optar por recibir el documento.

Los dueños de vehículos a los que les correspondía ir en julio, agosto y setiembre porque sus placas terminan en 7, 8 y 9 tienen tres meses de plazo para hacer el pago (28 de enero) y recibir el marchamo para circular. En el caso de ellos, el plazo es mayor porque durante esos meses estuvo fuera de operación el servicio.

Depediendo de la terminación de su placa, así será el plazo de prórroga que tendrán los conductores. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, quienes tengan placas terminadas en 0, correspondiente a este mes de octubre, tienen cuatro meses, hasta el 28 de febrero de prórroga, debido a que con la alta demanda que tendrá el nuevo operador tras la pega de carros pendientes, conseguir cita podría complicarse.

DEKRA iniciará operaciones este viernes 28 de octubre solo en la sede de Lagunilla de Heredia y en un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a sábado y analizan si habilitan también los domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., pero este último día aún no se ha decidido.