El SINPE Móvil de uno de los principales bancos del país está caído o dando problemas

Desde las primeras horas de este domingo 18 de agosto las transacciones por medio del SINPE Móvil del Banco Nacional no se pueden realizar.

Nos reportan varios de nuestros lectores que han tratado de pagar en pulperías, panaderías y hasta en carnicerías por medio del SINPE del Banco Nacional y no se pudieron llevar los alimentos, ya que no se les permitió la trasacción.

Incluso, hubo personas que intentaron hacer una transferencia de dinero del Banco de Costa Rica al Banco Nacional y tampoco pudieron.

A eso de las 11 a. m. de este 18 de agosto el problema todavía continuaba. Se logró comprobar que los usuarios del Banco de Costa Rica sí están haciendo sus pagos por SINPE con toda normalidad, el problema se mantiene con el Banco Nacional que tampoco deja enviar ni recibir dinero mediante esa vía.

El Banco Nacional no ha informado nada en sus redes sociales de su existe o no una falla. En La Teja le escribimos al departamento de prensa de la entidad bancaria para saber si tienen reportes, si saben de la falla y si podría haber alguna solución pronto, pero no hemos recibido respuesta.