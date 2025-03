Tiktoker Camila Mena contó como llegó a Costa Rica y la increíble forma en la que comenzó su negocio

La tiktoker Camila Mena es una nicaragüense que, además de muy bella, es bien empunchada.

Nació en Jinotepe de Carazo, y un día su mamá se vino para Tiquicia para trabajar. Dejó a Camila y a sus tres hermanas allá, pero apenas pudo reunir una platica, se las trajo.

LEA MÁS: Nicaragüense tomó una difícil y arriesgada decisión que lo trajo a Costa Rica a cumplir un sueño

Camila Mena aprendió a coser sola y ahora tiene un negocio. (Cortesía)

Camila cuenta que llegó a Costa Rica cuando tenía doce años y ahora, con 28, ve a este país como su hogar.

A su llegada al país tuvo miedo por el gran cambio, pero sintió una “buena vibra” que le dio tranquilidad y esperanza.

No terminó el cole, porque dice que el estudio no es lo suyo, pero desde muy joven empezó a construir su futuro, ya que tiene un espíritu emprendedor.

LEA MÁS: Nicaragüense luchó contra los obstáculos para sacar a sus hijos adelante y ahora tiene un negocio

Tiene un negocio de costura que le encanta, y nació de una forma muy curiosa.

“Yo era muy flaquita y siempre la ropa me quedaba grande, tenía que andar buscando costureras para meterle a la ropa, así que un día me compré una máquina de coser casera para hacer los arreglos yo misma. Luego me compré unos pedacitos de tela y empecé yo sola a hacerme ropa. Nunca recibí clases, yo sola aprendí.

Camila dice que su hija Dafne Aranza siempre es su prioridad. (Cortesía)

“Cuando usaba las cosas que me hacía, mis amigas me decían que mi ropa les gustaba y me pedían que les hiciera a ellas prendas similares. Yo les decía: ‘¿están seguras?, vean que estoy aprendiendo’, y ellas me respondían que eso no importaba. Así fue como empecé mi negocio, y ya tengo como tres años de mi tienda virtual, que se llama Cami Shopping (tiene el Instagram cami_shopping_).

LEA MÁS: Nicaragüense está dando la gran guerra para que el softbol tico femenino no desaparezca

Ahora tiene un nuevo proyecto

En diciembre del 2023 Camila desfiló en el Carnaval de San José como una “musa”.

El caminar por las calles josefinas con traje de carnaval le clavó una espinita y ahora tiene un nuevo proyecto: su propia comparsa.

“Después de desfilar en el carnaval, me empezaron a preguntar muchísimo si yo hacía ese tipo de shows, entonces tomé la decisión de esforzarme un poquito, y junto con mi esposo, Harold Venegas, quien siempre es mi apoyo, compramos nuestros instrumentos y toda la cosa. Ya estamos en preparación, estamos organizándonos, y en ensayos”, contó la pulseadora llena de ilusión.

El participar en el carnaval del 2023 la hizo plantearse un nuevo proyecto. (Cortesía)

Camila comenta que espera poner su nuevo negocio en práctica en cuestión de semanas, así que pronto abrirá una agenda para contrataciones.

“Me encanta hacer ropa, soy muy curiosa para esas cosas, pero bailar también me gusta mucho, por eso estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto”, aseguró.

Precisamente, su amor por el baile la llevó a un grupo de folclor nicaragüense llamado Raíces de mi Tierra.

LEA MÁS: Nicaragüense llegó a Costa Rica a limpiar casas y ahora chinea sus propios negocios

Ella dice que se siente feliz en Costa Rica, pero a la vez recuerda con mucho amor su patria, así que cualquier cosa que la acerque a ella le encanta.

“Estoy muy agradecida por ser nicaragüense y tener mis raíces. Amo Nicaragua, pero casi toda mi vida la he pasado aquí en Costa Rica, entonces también estoy muy agradecida por el cariño, las oportunidades y el trato que me ha dado la gente aquí”, expresó.

“La gente nos recibió muy bien en este país tan hermoso, nos acogieron a mi mamá, mis hermanas y a mí de una forma muy especial y nos han permitido salir adelante”, agregó.

Camila Mena es todo un éxito en las redes sociales. (Cortesía)

Camila es un éxito en redes sociales

Camila es tan carismática que es un pegue en las redes sociales. Por ejemplo, en TikTok tiene 512 mil seguidores (su usuario es @camilameena) y en Instagram 50 mil (aparece como musa_camila_mena).

Ella dice que, al contrario de muchos otros creadores de contenido, sus publicaciones son tranquilas, familiares y lejos de las polémicas, porque esas cosas no le gustan.

LEA MÁS: Nicaragüense que llegó a Costa Rica y trabajó en construcción ahora tiene un negocio exitoso

“Yo, en la vida real, soy la misma persona que ven en las redes sociales, así que la gente cuando me ve en la calle se me acerca, me saluda, me pide fotos y yo feliz, para mí es un placer.

La joven dice que nunca falta quien le salga en las redes con un domingo siete y un mal comentario, pero ella no se complica, bloquea a la persona y listo, nada de ponerse a pelear.

Camila Mena es una nicaragüense carismática que sueña en grande

“Tengo una bebé de ocho años que se llama Dafne Aranza. Yo siempre pienso en ella porque viene y me cuenta que en la escuela le preguntan si yo soy la mamá, entonces imagínese si yo me pusiera a pelear. Sería muy triste para mi hija que le digan cosas por eso, ya de por sí me critican por los tatuajes, pero a mí me gustan”, expresó Camila

La nicaragüense afirma que tiene muchos planes a futuro, por lo que quiere echarle muchas ganas al proyecto de la comparsa, pues sueña en llevar su ritmo y vibra a otros países.