Tiktoker inglés, que vivió un año en Costa Rica, sufre porque debe volver a su país

El tiktoker inglés Ilyas Bellout, quien tiene más de 126 mil seguidores en esa red social, vivió en Costa Rica un año y quedó fascinado con la experiencia.

Él contó, en un emotivo video, que debe regresar a su país, pero dice que le duele dejar Tiquicia, porque le encanta vivir aquí y también porque deja un pedacito de su corazón, ya que su novia es tica.

El tiktoker inglés Ilyas Bellout vivió un año en Costa Rica y quedó fascinado. Foto: TikTok. (Tiktok)

“Hola, he pasado casi un año en Costa Rica, el noveno país más feliz del mundo, pero lamentablemente es hora de que vuelva al Reino Unido, el segundo país más depresivo del mundo”, dijo el creador de contenido.

Ilyas vaciló al decir que Inglaterra al menos tiene un mejor equipo de fútbol que Costa Rica, pero inmediatamente después recordó que, en el Mundial de Brasil 2014, la Sele eliminó a su país de la Copa del Mundo.

LEA MÁS: Rodrigo Arias dijo en importante evento una frase sobre Costa Rica que duele en alma

“Quería hacer este video para decirles muchas gracias a todos en Costa Rica y a todos los que vieron mis videos, ustedes no entienden lo feliz que he sido y lo mucho que ha significado para mí leer todos sus comentarios positivos. Fue tan conmovedor, me sentí tan apreciado, fue tan amable y algunos de sus comentario fueron bastante graciosos, gracias a ustedes descubrí qué contenido me encanta hacer.

Al joven le encantó la crema que probó en el mercado de Alajuela. Foto: TikTok. (Tiktok)

“Vuelvo para concentrarme en mis estudios, pero por supuesto volveré, mi novia vive aquí, su familia también, a menos de que ella me termine, pero eso nunca va a pasar (dice de nuevo en broma)”.

El tiktoker también le agradeció a su pareja y a la familia de ella por el cariño y amor que le han dado durante todo este tiempo.

“Quiero seguir publicando viajes, educación y experiencias de las primeras veces de cosas, como videos probando. Todavía hay tanto en Costa Rica que quiero experimentar y tantas cosas nuevas que quiero probar... Cuando vuelva voy a probar esas cosas”, agregó.

LEA MÁS: El MOPT dice algo superimportante sobre las luces de los carros

Enamorado

Y es que Ilyas, durante su paso por el país, se encargó de documentar muchas de las experiencias, como por ejemplo la primera vez que probó un fresco de cas, que por cierto le encantó. También probó las manzanas de agua, las que encontró ricas y refrescantes.

Tiktoker inglés está desecho porque debe dejar Costa Rica, luego de vivir aquí un año

Otra fruta que probó fue la granadilla que parece un “saco de huevos extraterrestres”, esa no le gustó mucho, le dio apenas un 4 de 10.

En el mercado de Alajuela probó un batido de crema y le encantó. También snacks como los nachos que le gustaron, los bizcochos no le hicieron mucha gracia que digamos, las papiolas las disfrutó bastante.