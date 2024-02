¡Tiktoker mexicana les da una hermosa sorpresa a los ticos!

La tiktoker mexicana Cameron García dio una hermosa sorpresa a los ticos al cantar una canción que significa mucho para Costa Rica.

Ella es superconocida porque canta himnos de distintos países y ya cantó el de nuestro país. Cuando lo hizo aseguró que era el que más le había costado, pero aseguró que es hermoso y le llegó al corazón.

Cameron García es una tiktoker mexicana con mucho talento, que canta himnos de distintos países. Foto: Instagram. (Instagram)

Pero ahora, Cameron entonó no un himno, sino la Patriótica Costarricense.

“Es considerado el segundo himno nacional de Costa Rica, hablemos de la Patriótica Costarricense... es la canción cívica más querida por la nación, su composición musical corre a cargo de Manuel María Gutiérrez Flores, quien también es el autor del Himno Nacional de Costa Rica.

“La letra se basa en el poema del cubano Pedro Santacilia y claro que hoy vamos a cantar esta canción tan querida por Costa Rica, cuando la escuché se me puso la piel chinita”, dijo Cameron, quien luego empezó a cantar.

La mexicana es muy talentosa y se describe a sí misma como una cantante, actriz y compositora mexicana con experiencia en teatro musical y conciertos masivos.

Cameron García sorprendió a los ticos con una canción que nos encanta

“He tenido una trayectoria musical desde muy pequeña (tres años) y aunque tuve ciertas dificultades al iniciar, siempre escuché a mi niña interior y he conseguido lograr mis sueños.

“Soy una soprano dramática apasionada por el canto que cree fielmente que nunca es tarde para empezar y siempre es bueno soñar. He podido entender el canto desde el amor y la pasión, mi regla es ‘Enseñar como me hubiera gustado que me enseñaran’”, dice en su sitio web.