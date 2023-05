Tiktoker mexicano cuenta lo que más le sorprendió de algunas mujeres ticas

Tiktoker mexicano que quemó a taxista en Tiquicia, ahora habla de las mujeres ticas

El famoso tiktoker mexicano Brian Villegas, conocido como “El Paponas”, que se encuentra de visita en nuestro país, a través de un live en su cuenta en Tik Tok, narró una de las cosas que más le ha sorprendido de Costa Rica.

Según El Paponas recientemente visitó una de las hermosas playas de nuestro país y que al momento de bajarse de su carro lo primero que le dijeron varias mujeres en la zona fue que era muy feo.

“No entendí que estaban tratando de hacer, yo sé que estoy feo, pero nadie en la vida se había atrevido a decírmelo, fui a una playa y estaban muchas chicas como con playeras (camiseta) y casi todas traían licras o pantalones muy pegados y te ofrecían los masajes con final feliz”, narró el tiktoker.

El mexicano aclaró en su video que no se hizo ningún masaje pero que se quedó sorprendido de cómo varias mujeres le dijeron en su cara que era muy feo.

“Me empezaron a decir, es que tu estas muy feo, ni se cuánto cobran esas chicas porque ni siquiera les pregunté, solo me bajé del carro y lo primero que hizo una fue gritarme tu está muy feo, y me decía si eres tú, pero estás muy feo, pero ya después me empezó a pedir fotos, aunque seguían diciéndome que estaba feo”, manifestó El Paponas en su live.

LEA MÁS: ¡Alerta! Se robaron un cloro altamente tóxico

El tiktoker asegura que incluso una de las mujeres lo comparó con su marido diciéndole que su marido era más guapo que él.