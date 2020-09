“Pensé que de verdad comían gente y me asusté. Al llegar a Hojancha, con todos alrededor de la mesa, pedí la palabra y les dije lo que me había pasado. El padre Vara no era capaz de hablar, sino que soltó una risa estrepitosa que lo caracteriza. Y después nos explicó el significado de comer gente, (no eran caníbales)”, recordó a carcajada pelada el padre Navarro.