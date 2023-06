“Todos los días no bañamos con agua contaminada”, aseguran vecinos de Cartago

Es muy dura la situación que viven lo vecinos de Cipreses de Oreamuno en Cartago, quienes por varios años continúan presentando problemas con el servicio de agua potable.

El clorotalonil es tóxico para el consumo humano y animal (Cortesía)

Desde hace varios meses la población de Cipreses ha tenido que ir a buscar el agua potable a través de un camión cisterna y tanques luego de que se descubrió que el acueducto estaba contaminado con derivados de Clorotalonil, un pesticida europeo.

Karla Coto Agüero es vecina de Cipreses y una joven madre de familia de 31 años, tien un adolescente de 13 años y una bebé de un año y 8 meses, ella asegura que esta situación es demasiado preocupante, pues los problemas estomacales en su familia son frecuentes cada que toman de esa agua contaminada, además asegura que a diario se bañan con agua tóxica.

Los vecinos están cansados de luchar por agua limpia. (Cortesía)

Coto explicó que desde que llegó a vivir a esa comunidad, hace casi 5 años, le dan cuadros de diarrea cada tres, o cuatro meses, y que se ha dado cuenta que ocurre cada que consume agua del tubo.

“Ya estoy aburrida, nunca he padecido de problemas estomacales, hace siete días que se acabó el agua y como en esta zona nunca vienen a entregar agua entonces tenemos que ir a recoger al tanque más cercano, que está a más de kilómetro y medio, entonces a veces se nos complica hay días que se acaba y no puedo salir, entonces no me queda más que agarrar el agua del tubo para consumir o hacer café, pero al día siguiente ya amanecemos mal del estómago”, explicó.

Karla Coto y Fabian Pacheco lideran la lucha por agua limpia. (Cortesía)

Karla detalla que este problema estomacal también lo experimentan otras familias de la comunidad, quienes incluso pasan de 2 a 3 meses seguidos con diarrea y aunque iban al centro médico nunca les decían a qué se debía ese problema.

“A diario nosotros nos bañamos con agua contaminada, ellos dicen que solo se puede usar para ir al baño, pero como se complica tanto ir a traer agua tan largo porque, al menos, en esta zona no viene la cisterna solo en las calles principales, entonces ocupamos del agua del tubo para bañarnos, lavarnos los dientes, lavar las frutas, verduras y para hacer la comida”, agregó.

Los vecinos aseguran que a diario fumigan y esto contamina el agua. (Cortesía)

Coto agrega que es muy difícil que muchas personas puedan tener conciencia de lo que pasa con el agua debido a que esta no sale de otro color, ni tampoco huele y por eso prefieren seguir tomando agua del tubo, también por el hecho que se les complica poder ir a recoger agua debido a la distancia.

¿Qué han hecho las autoridades?

Fabian Pacheco Rodríguez, ingeniero agrónomo y miembro de la organización Frente EcoCipreses y también vecino de la comunidad, asegura que en esta zona existen cuatro nacientes de agua de las cuales dos ya han sido clausuradas por contaminación de coliformes, es decir una bacteria relacionadas a la siembra, y también a los desechos de los animales, eso debido a estar rodeadas de casas y de tanques sépticos.

“Las dos nacientes que quedan viables entrecomillas están totalmente rodeadas de agricultura intensiva, la cual presenta un uso y abuso de agroquímicos y a través de muestras y estudios realizados por el Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas, se confirmó que había presencia de agroquímicos en el agua en específico clorotalonil”, explicó Pacheco.

Pobladores deben de salir todos los días en busca de agua potable (Cortesía)

El clorotalonil es un fungicida de contacto, eficaz en el control de enfermedades causadas por hongos en los cultivos y tóxico para el consumo humano y animal; sin embargo, los estudios revelaron que el agua de la comunidad de Cipreses tenía 240 veces más de la presencia permitida de este veneno, lo que hizo que la organización empezará a escalar la situación a las instituciones de nuestro país.

“Presentamos ante la Sala Constitucional la denuncia por la presencia confirmada del veneno, ganamos el recurso de amparo y los magistrados ordenaron traer agua a las comunidades, y fue en octubre del año pasado que llegaron las primeras cisternas con agua potable y empezaron a repartir y también se han instalado tanques para que la gente vaya con sus botellones y los cargue de agua”, explicó Pacheco.

Actualmente la cotidianidad de los vecinos de Cipreses en estos momentos es estar buscando agua.

Las nacientes de agua están contaminadas. (Cortesía)

“En las órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud que le dirigen a la ASADA la Compañia de Servicios Públicos y al AyA dicen que el agua de esta comunidad no puede usarse ni para bañarse, ni para lavarse los dientes, solamente para el escusado y para lavar ropa obviamente, aquí la usamos para lavamos los dientes y nos bañamos con clorotalonil”, agregó.