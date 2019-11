“Vieras que de inmediato que nos escuchó hablar se acercó y nos dijo, ‘¿ustedes son de Costa Rica verdad?’, le preguntamos cómo se dio cuenta, ‘por el acento’, nos respondió. ‘Pura vida maes’, nos dijo y entonces comenzó a decirnos cosas que solo una persona muy tica sabría… me quedé en shock, no sabía qué hacer, no podía comprender como un niñito guatemalteco nos conocía (a los ticos), tanto.