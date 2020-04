“Yo estoy bien, pero no hay turistas aquí, estamos encerrados en la casa, no podemos salir a nada y eso significa que no hay ingresos económicos”, nos comentó Tomasito desde Guatemala, gracias a la colaboración de Manfreth Calderón Gutiérrez, el oficial de la Fuerza Pública responsable del video que se hizo viral en el país, en noviembre del año pasado y de la venida de Tomasito y su mamá al país en febrero.