“Estoy viviendo muchas aventuras, muchos animales. Disfruté mucho los puentes colgantes, la altura me dio miedo pero lo disfruté mucho. Me encanta la naturaleza y me encantó el volcán Arenal, estoy demasiado emocionado y me encanta ver feliz a mi mamá… ¡Pura vida! Les dice este morado envenenado. Gracias por cumplirme este sueño”, comenta Tomasito.