“¡Estoy feliz! no puedo pensar en otra cosa que no sea la propuesta. Para mí significa tanto que alguien me tome en cuenta para un proyecto así, pese a mis errores y sin señalarme por estar encerrado en una cárcel. Me siento nervioso, pero a la vez muy emocionado. Mi familia también está muy contenta, ellos siempre me han apoyado y cada triunfo y oportunidad también les pertenece a mis papás y a mi hermano.