¿Trabaja al sol? Debe cuidar algo más que su piel (video)

La Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnt) es una enfermedad que se presenta con más frecuencia entre quienes -por sus trabajos- se ven más expuestos al sol y además trabajan en provincias muy calientes.

Si usted está expuesto constantemente al sol por su trabajo, tome precauciones. (Rafael Pacheco Granados)

Por eso, el ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros (INS) lanzaron una campaña preventiva que le da bolados a los trabajadores que están en dichas condiciones, para que comiencen a tomar medidas para evitar padecer la enfermedad.

Cuando los riñones no funcionan como debe ser y la persona no es muy mayor o padece diabetes, se considera que se debe a la ERCnt, por eso la campaña busca llegar a la población con mayor riesgo y hasta se diseñaron los mensajes en inglés, bribri, cabécar, maleku y ngöbere para promover el autocuidado en el brete y su vida diaria.

“Tus riñones lo piden. Tomá agua”, en inglés “Your kidneys ask for it. Drink water”, en bribri “Be’ ákdörikièke: ¡Di’ yö!” en cabécar “Bä kö të í kíekë: ¡Díklö yö!”, en maleku “Mitimati miqui nanha ti: ¡Ti irfa chia!” y en ngöbere “Mö bömaín tä ribere: ¡Ño Ñain!”. La campaña cuenta con videos sobre el cuido de los riñones, material impreso de educación preventiva y presencia en redes sociales.

Según datos del Ministerio de Salud, Guanacaste es donde se han presentado la mayoría de los casos de la enfermedad, con 152 casos en el 2020; 157 en el 2021 y 58 casos al 21 de mayo de este año.

Guanacaste es la provincia donde más casos de la enfermedad se producen. (Tomada de Facebook Grupo INS)

Los bolados a poner en práctica si usted trabaja en el campo como agricultor, en las calles reparándolas o vendiendo algún producto en Guanacaste, Puntarenas, Limón e incluso Alajuela -que son zonas muy calientes- son los siguientes:

Tome agua antes, durante y después de bretear

antes, durante y después de bretear Descanse de 5 a 10 minutos a la sombra, durante cada hora de trabajo

Use ropa adecuada para proteger la piel mientras trabaja bajo el sol (mangas largas, sombrero, etc)

para proteger la piel mientras trabaja bajo el sol (mangas largas, sombrero, etc) No tome pastillas si no se las mandó el doctor

