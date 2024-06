Trabajador de la Municipalidad de San José: “Señor alcalde por favor no deje a mis hijos sin casa”

Más de 60 trabajadores de la Municipalidad de San José no seguirán en sus puestos a partir del próximo 28 de junio por orden del alcalde, Luis Diego Miranda Méndez.

La Teja habló con uno de ellos, quien lo primero que hizo fue mandar un mensaje directo: “señor alcalde, por favor no deje a mis hijos sin casa, sin comida y sin Navidad”.

Un trabajador de la municipalidad de San José nos cuenta lo que vive tras anunciarle que no le renovarán contrato. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Guardamos la identidad del empleado para evitarle problemas en la muni.

“Hace un año, el 3 de junio del año pasado comenzamos a trabajar en la municipalidad, ese día entramos 33 personas y usted no sabe la felicidad que teníamos, pero solo nos duró un año.

“La Navidad del 2023 fue una de las más lindas de mi vida, por fin tuve un aguinaldito, tuve una cena digna y estábamos al día con los pagos mensuales del alquiler de la casa. Mis dos hijos hasta regalo recibieron, no ve que yo vendía empanadas antes de entrar a la muni. Ahora me van a arrancar de raíz la estabilidad, no sé qué hacer, no puedo dormir, paso trabajando a pura tiamina y bebidas energizantes”.

El trabajador explica que a los más de 60 contratados (que están por contrato) les tocó el mejoramiento de barrios: arreglo de aceras, caños, rampas de la Ley 7.600, en fin, dejar los barrios josefinos bien guapos.

“Desde que el 31 de mayo pasado nos dieron la terrible noticia de que ya no seguimos a partir del 28 de junio. Mi vida y la de todos mis compañeros cambió, estamos desesperados, aquí hay muchas familias. No voy a poder pagar el alquiler, no habrá regalos, ni cena, ni Navidad en diciembre”, asegura el empleado municipal.

“Primero nos dijeron que era por presupuesto y después el señor alcalde dice que es porque no dimos la talla. Me saqué un 99 en mi evaluación, los compañeros de cuadrilla sacaron 95, 96 y 98. Don Luis Diego, por favor, deje que le demostremos que sí valemos la pena, si usted ve que no servimos, pues bien merecido el despido, lo acepto totalmente”, le dice el trabajador directamente al alcalde.

Alexánder Cano, regidor de la muni josefina, denunció los despidos en un video. (Captura de pantalla)

Regidor denunció

Alexander Cano, regidor de la Municipalidad de San José y del Partido Liberación Nacional, realizó un video en el cual denuncia que a partir del próximo 28 de junio en la muni josefina se despedirán 60 trabajadores.

“¿Mentiras o verdades? ¿Facturas políticas o persecución política? Lo cierto es que más de 60 funcionarios de nuestra Municipalidad de San José se les fue comunicado que a partir del 28 de junio serán despedidos. No van a laborar más en nuestra municipalidad”, comienza diciendo el regidor en su video.

“Me acuerdo con el actual alcalde cuando dio un comunicado y dijo: ‘no teman al cambio. Nadie será despedido. Todos tendrán estabilidad laboral’. Hoy en día eso no se está cumpliendo”, denuncia Cano.

En el video el regidor aseguró que el pasado martes (28 de mayo) se aprobó en el consejo municipal una modificación para que ningún interino fuese despedido.

“Hoy nos dicen que los interinos de mejoramiento de barrios no estaban incluidos dentro de esa modificación por ser un programa totalmente aparte. Aquí no hay distinción de programas apartes, esto es un programa de la Municipalidad de San José que fue creado también por ley”, recordó el regidor.

El alcalde Diego Miranda explicó porque no se pueden renovar los contratos. (Alonso Tenorio)

Alcalde explica

El alcalde de San José, Diego Miranda, nos envió su versión de este tema: “Esos trabajadores se contrataron en época de precampaña electoral para ejecutar los recursos transferidos por una ley específica. Lamentablemente ante la falta de planificación estratégica y el mal uso de esos recursos, más del 60% de lo transferido se gastó en planillas (salarios) con un porcentaje bajísimo de ejecución en infraestructura.

“La administración de Johnny Araya tenía claro que los recursos para pagar esas planillas se tenían únicamente hasta junio de este año y así lo prueban documentos en nuestro poder. Aun así, omitieron informarle a esos trabajadores que el dinero ya no estaría disponible después de junio, dejándole la responsabilidad a la nueva administración, jugando con las expectativas laborales de esas personas”.

“La mala ejecución y pésima planificación en las obras que realizaban esas cuadrillas, produjo a su vez pocas mejoras palpables en la infraestructura de aceras del cantón para lo cual se transfirieron esos recursos.

“Nuestros análisis en estas primeras semanas muestran que los costos de materiales y mano de obra han superado las estimaciones iniciales, lo que ha contribuido a una rápida disminución de los fondos disponibles, razón por la cual, los recursos presupuestados han resultado insuficientes, lo que ha llevado a la obtención de resultados ruinosos”.

Sobre el video del regidor, asegura el alcalde: “estos videos y mensajes que circulan y elaborados por el arayismo que busca seguir mandando en la municipalidad de San José, quieren poner en zozobra a la población trabajadora municipal, sin explicar los hechos reales.

“Esta administración está comprometida con sanear y fortalecer los servicios municipales de cara a la ciudadanía”.