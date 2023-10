Trabajadores de Canal 13: “Las platas que ingresan al Sinart no se ven para los trabajadores”

La protesta comenzó a las 8 de la mañana. Foto: Eduardo Vega

Varios de los trabajadores de Canal 13 se reunieron en el parqueo de la institución para protestar por sus derechos, la mañana de este miércoles 11 de octubre.

Los manifestantes iniciaron esta protesta debido a que aseguran que hay poca programación, muchos jefes y a lo largo del tiempo se han tomado malas decisiones por parte del gobierno, razón por la cual están al borde de un cierre técnico.

Este medio estuvo presente en dicha manifestación y escuchó a Fernando Vargas, uno de los representantes del grupo de empleados del canal estatal decir:

“Reducido el salario con una tercera parte, por una acción absolutamente antojadiza por parte de la presidencia y el consejo ejecutivo del Sinart, por eso estamos protestando, por cómo se está manejando esta institución, misma que debería estar al servicio del estado, del pueblo y no al servicio de unos cuatro que buscan a ver cómo se llenan los bolsillos de plata en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo (...).

“Canal 13 terminó siendo un canal abandonado prácticamente, lo mismo que Radio Nacional, mientras que están promoviendo negocios que los trabajadores no sabemos cómo se están manejando, pero si están siendo investigados en la Asamblea Legislativa, queremos que los responsables se presenten en la Fiscalía. Nosotros los trabajadores del Sinart no somos los beneficiados con tanta cosa extraña que está pasando, las platas que ingresan al canal no se ven para los trabajadores, tenemos ocho años de tener los salarios congelados, eso quiere decir que hay una enorme contradicción”.

Además de protestar por estas irregularidades, amenazas de despidos y un posible cierre, también protestan porque sus salarios están congelados.

De momento, el Gobierno no se ha manifestado ante la protesta de estos empleados, estaremos atentos a ver si en las próximas horas dan su versión.