“Respetamos perfectamente todos los protocolos de higiene y de seguridad. No podíamos dejar de lado que fue la primera luz de esperanza para el país, esa llegada fue también una llegada de ilusión nacional. Eso me estresó, a ver, fue una emoción estresante, muy diferente a lo que uno vive todos los días”, explica don Carlos, pero no el presidente del país.