Trans tica: “Me encanta Mbappé: sin prejuicios, sin etiquetas, valorando al ser humano”

En pleno setiembre del 2022 el mundo se puso de cabeza cuando aparecieron las primeras fotos del mundialmente famoso futbolista francés Kylian Mbappé, de 23 años, compartiendo alegremente con la activista, escritora y modelo trans francesa, Inés Rau, quien es 9 años mayor que él.

Además de los espacios deportivos, en los cuales es normal ver a Mbappé, por sus goles con el equipo francés Paris Saint Germain (PSG), compañero de nuestro histórico portero, Keylor Navas, el delantero comenzó a aparecer en las secciones de espectáculos y de moda, por su relación con la modelo y las opiniones han sido muy variadas.

Esta foto de Kylian Mbappé con la modelo trans Inés Rau le ha dado la vuelta al mundo (Tomada de Internet)

Las fotos de Mbappé disfrutando vacaciones en las playas de Cannes (Francia) en las cuales se ve hasta alzando a Inés, le dieron la vuelta al mundo. Muchos hasta preguntan ¿Cómo se atreve Mbappé a mostrarse con una mujer trans tan abiertamente?

Inés Rau es bien conocida en el mundo de la moda, ella ha sido la modelo estrella de varias campañas para las principales marcas de cosméticos en el mundo, también de diseñadores. En el 2017 se hizo mundialmente famosa por ser la segunda mujer abiertamente trans en aparecer en la portada de la revista “Playboy” en la cual salió sin ropa, según dijo, para exaltar la desnudez humana.

“La desnudez no debería de ser un tabú. Significa mucho para mí, ya que experimenté una transición para llegar a donde quería estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin los excesos. No se trata de sexualidad, sino de la belleza del cuerpo humano, ya sea masculino o femenino”, comentó en Playboy.

Mbappé ya fue campeón del mundo con Francia. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Ella, públicamente, ha defendido los derechos de las personas trans. Uno de sus lugares preferidos para esa lucha es su Instagram en donde tiene más de 700 mil seguidores y constantemente alza la voz por su comunidad.

Acá en Costa Rica, nosotros buscamos a Natalia Porras, la primera y gran luchadora por los derechos de las personas trans en Costa Rica.

Sus luchas abrieron ya muchas puertas, como que en la cédula (ella fue la primera), apareciera el nombre y el sexo con el cual ella se percibe, así como también en su pasaporte.

Conversamos con Natalia sobre Mbappé, su nueva relación y la reacción del mundo.

“Sí, me he informado del tema. En ninguna parte se confirma si son pareja y eso no importa, lo digo porque hablamos de una relación entre dos personas, cualquiera que sea, puede que sean grandes amigos. No hay problema.

“Inés es una trans muy famosa. Un futbolista famoso que comparte con otra persona famosa. Punto. Lo que pasa es que muchos desvalorizan a Inés por ser trans. Es algo que pasa en todo el mundo, por eso la prensa sigue este caso porque es Mbappé con una trans, no les importa los sentimientos, sino el estigma sobre las trans”, comenta Natalia.

Natalia Porras, actriz, modelo y activista. (Nina Cordero)

Y son tan fuertes los prejuicios de este lado del mundo, en Latinoamérica, que todavía el 4 de setiembre del 2022, cuando hablamos con Natalia, nos contó una experiencia suya con un futbolista tico quien actualmente juega en un club de primera división, pero se reservó el nombre, tal y como ha sucedido desde siempre en el país. No se superan las etiquetas.

“No le voy a decir el nombre, pero hay un futbolista que es mi amigo, en cualquier lugar que me ve me abraza y me saluda con mucho cariño, somos amigos. Yo le pregunto que si no le da pena saludarme delante de todo el mundo, que si eso no le trae problemas y él siempre me dice ‘usted es mi amiga, no me da ningún temor’. Es un caso entre miles de futbolistas, porque todavía se impone la etiqueta de los sexual sobre los sentimientos”, reconoció Naty, como le dicen de cariño.

Desde setiembre del 2009 cuando le dieron su cédula con la identidad de género que usted decidió ¿Hemos avanzado?

“Los avances para las trans se quedaron donde yo los dejé. De hecho, no hay una ley de identidad. Hay directrices para ir avanzando como el tema de la cédula, de pasaporte, pero, por ejemplo, nos ponen sexo para aclarar si se es masculino o femenino, cuando debería decir género. En este país todavía la gran mayoría de personas no saben la diferencia entre sexo y género porque hay raíces muy profundas en el morbo, en lo sexualizado.

Inés es modelo, escritora y gran amiga de Mbappé.

“Claro, no dejo de luchar, por eso me encanta ese Mbappé: sin prejuicios, sin etiquetas, valorando al ser humano. El tiene una amiga, se divierte y comparte. Nada sexualizado, con respeto total al ser humano, algo que en este país muchos olvidan, que las trans somos seres humanos”.

¿Avanzamos en nuestro fútbol?

En junio pasado la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), pintó de arcoíris su logo y en redes sociales lanzó una campaña con una frase de batalla: “¡Acá NO hay espacio para la discriminación, el fútbol es de TODXS y para TODXS! Disfrutá y viví tu pasión con orgullo”.

La Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (ASOJUPRO), tiene varios años de apoyar la campaña contra la discriminación, pero su enfoque es más para sacarle tarjeta roja al racismo; sin embargo, siempre aclaran que se trata de todo tipo de discriminación la que se debe atacar en el fútbol.