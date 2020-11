“La situación de las empresas que nos atañen es paupérrima, sin embargo, se aproximan obligaciones ineludibles que evidentemente en la situación económica en que se encuentran estas empresas es imposible poder honrarlas, lo más delicado es que al no poder cumplir con esas obligaciones, no solamente tendremos que pagar intereses altos en algunos, sino que también el no estar al día puede suponer procesos judiciales, embargos y la imposibilidad de poder tramitar los permisos para poder operar en el momento que se requiera.