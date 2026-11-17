Para tres jóvenes costarricenses, el resultado de la prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) llegó acompañado de una noticia que difícilmente olvidarán: sus nombres quedaron entre los mejores promedios del país y con ello dieron un importante paso hacia una nueva etapa de sus vidas.

El primer lugar fue para Alejandro Fallas Retana, estudiante del Colegio Miravalle Bilingüe, quien alcanzó 789,81 puntos. Su resultado lo convirtió en el aspirante de primer ingreso con la nota más alta para ingresar a la UCR en 2027.

Alejandro Fallas tiene 19 años y logró el mejor promedio de admisión 2027 de la UCR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Detrás de esa calificación hay mucho más que un número. Hay horas de estudio, expectativas, sacrificios y, sobre todo, sueños que comienzan a encontrar un camino.

Más sueños universitarios

Alejandro encabezó la lista de los estudiantes de primer ingreso, pero otros dos jóvenes también lograron resultados sobresalientes.

El segundo puesto fue para el desamparadeño Jafet Alonso Rojas Bello, del Colegio Técnico Profesional Don Bosco, con 787,92 puntos. Mientras tanto, el limonense Santiago Fallas Víquez, del Caribbean School de Limón, ocupó el tercer lugar con 785,26 puntos.

“Cuando hice el examen me sentí bastante seguro, no lograr el mejor promedio sino de lograr un cupo en la carrera que quiero, Medicina. Quiero especializarme en cardiología o neurología”. Explica Alejandro.

Jafet Alonso Rojas Bello, del Colegio Técnico Profesional Don Bosco, con 787,92 puntos, fue el segundo mejor promedio. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Los tres resultados también permiten ver cómo el talento y el esfuerzo académico se encuentran en jóvenes que vienen de distintas experiencias educativas y centros de enseñanza.

Más que una calificación, una oportunidad

Para quienes realizaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del proceso 2026-2027, conocer el resultado es apenas el comienzo de una nueva etapa. Ahora, las personas elegibles deberán seguir las indicaciones de la Oficina de Registro e Información (ORI) para concursar por un cupo en una carrera y en un recinto universitario.

La UCR distinguió a 25 estudiantes por sus buenos resultados en el examen de admisión para el curso lectivo 2027. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Jafet acepta que jamás esperó un resultado entre los mejores promedios, pero que sí se preparó para lograrlo. “Es un logro personal gracias a un trabajo enorme de un equipo: colegio, familia, amigos, profesores, en fin, esto no se alcanza solo”, dice.

Santiago, dijo: “Totalmente sorprendido por la noticia de ser uno de los mejores promedios. No hay secretos para salir bien sino esfuerzo, eso es lo que considero, siempre esforzarse, ponerle todas las ganas y creérsela, uno puede. Desde Limón pueden salir noticias positivas y eso me alegra”.

Santiago Fallas Víquez, del Caribbean School de Limón, obtuvo el tercer puesto con 785,26 puntos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Para saber el resultado del examen de admisión, usted puede ingresar a https://consultas.ucr.ac.cr.

La UCR también recuerda que quienes necesiten apoyo económico para comenzar sus estudios pueden consultar los requisitos de las becas socioeconómicas.

El formulario de solicitud de beca para el primer ciclo lectivo del 2027 estará disponible del 15 de diciembre de 2026, a las 8 a. m., al 17 de diciembre, a las 11:59 p. m. Posteriormente, deberán adjuntar los documentos correspondientes los días 18 de diciembre, 4 y 5 de enero.

La UCR visitó a los tres mejores promedios del examen de admisión 2027

La publicación de los resultados de las becas está prevista para el 11 de febrero de 2027.

Así, mientras estos tres jóvenes celebran un resultado que marca sus vidas académicas, también se preparan para lo que viene: escoger una carrera, comenzar una nueva aventura y acercarse a esos sueños que, durante años, seguramente imaginaron desde las aulas de sus colegios.