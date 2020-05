“Le soy sincera, ya yo no sabía para dónde agarrar, por eso, un día que el padre Sergio pasó a la zona roja de barrio México le pedí que me ayudara con alimentos y me dijo que apuntara la lista de las familias, entonces rapidito le di el papel con seis familias. La verdad, no tenía mucha fe, pero el padre Sergio no me falló.