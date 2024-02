Tres nicaragüenses llegaron a Costa Rica con las manos vacías y ahora tienen un restaurante

El restaurante La Gigantona está en Zapote, frente a Casa Presidencial. Foto: Cortesía. (Cortesía de La Gigantona)

Kevin Hernández Berrios, Nydia Monterrey Guillén y Pablo Guillén Luna tuvieron que tomar la difícil decisión de dejar su natal Nicaragua para huir a Costa Rica en busca de seguridad y un mejor futuro.

Al llegar aquí no tenía nada, sus familiares y amigos les ayudaron y les regalaron colchones para que no durmieran en el suelo, pero ellos sabían que la difícil situación era temporal y desde el primer día empezaron a construir su futuro. Ahora, el ver los primeros frutos de su trabajo y sacrificio los llena de felicidad.

Kevin contó el proceso que han vivido y espera que la historia de ellos ayude a otras personas a salir adelante.

— ¿Hace cuánto se vinieron para Costa Rica y qué los motivó a viajar?

Estamos acá en Costa Rica desde el 2018, nos vinimos a raíz de la crisis socio-política que hubo en Nicaragua con todo esto de la dictadura, nos motivó a viajar nuestra seguridad y nuestro crecimiento personal, porque nuestro país ahorita no está tan bien.

— ¿Viajaron los tres juntos?

No, Nydia y yo viajamos juntos, pero Pablo viajó un par de años después ya de manera permanente.

— ¿De qué parte de Nicaragua son?

Yo soy de Managua, de la capital; Nydia y Pablo, que son primos, son de la ciudad de Bluefields, en la costa Caribe de Nicaragua. Los demás colaboradores del restaurante también son de ahí, todos son familia.

— ¿A qué se dedicaban cuando vivían en Nicaragua?

Yo era director de operaciones de un centro de llamadas. Nydia tenía un emprendimiento, un negocio propio de productos para bienestar, trabajaba por su cuenta.

— ¿Cuando llegaron aquí quién los recibió?

Así como recibirnos nadie, sí hubo ciertos contactos con familiares y amistades que nos acuerparon un poco para ayudarnos a encontrar un lugar dónde vivir, nos regalaron algunas cosas básicas: una cocina eléctrica, colchones, porque realmente no fue un viaje planeado, nos vinimos bajo solicitud de refugio y huyendo, entonces esa parte sí fue complicada.

— ¿Qué fue lo más complicado de adaptarse a Costa Rica?

Costa Rica ha tenido un historial de xenofobia, eso hace que las cosas sean un poco difíciles, sabemos que no todo el mundo es xenofóbico, pero camina uno con incertidumbre, no sabe uno si lo van a tratar bien o mal. Un poco también la parte de acceso a ciertas cosas, porque aunque uno tenga solicitud de refugio eso no la toman como válida en muchos lugares. Es muy difícil hacer trámites con los bancos, me pasó en un trabajo que no contratan personas con solicitud de refugio, solo con residencia.

— ¿Antes de poner el restaurante se dedicaron a alguna otra cosa?

Yo continué trabajando en centros de llamadas y Nydia es psicóloga y se vino a desempeñar aquí bajo la profesión de comunicación independiente, trabajó con diferentes medio de comunicación digitales.

— ¿De dónde nace la idea de abrir el restaurante?

Este es un país bastante caro, entonces para tener ingresos extras vendíamos comida nicaragüense los fines de semana, yo la repartía en una moto. Los clientes nos empezaron a pedir más variedad y así fuimos aumentando el menú.

Cuando vimos que el negocio de comidas estaba creciendo, Nydia renunció a su trabajo y yo al mío, con ahorros y unión de esfuerzos, así como apoyo, logramos abrir el restaurante La Gigantona, lo abrimos el 21 de setiembre pasado.

— ¿Cómo fue el inicio del negocio?

Ha sido bastante retador porque uno se va adaptando al sistema costarricense, en Nicaragua poner una fritanga, por así decirlo, o una venta de comidas como esta, es tan fácil como acondicionar el corredor de tu casa, poner mesas y sacar un fogón, mientras que acá se ocupan permisos de salud y municipales.

También ha sido retador el conseguir clientes. Antes ganábamos más con los trabajos que teníamos, ahora ganamos menos, pero sabemos que es para nosotros mismos y eso es parte del sacrificio que requiere el inicio de un negocio.

— ¿La mayoría de clientes que llegan son ticos o nicaragüenses?

Podría decir que mitad y mitad, al principio más que todo llegaban nicaragüenses, pero ahora llegan muchos costarricenses. Al mediodía vendemos casados y eso les gusta mucho.

— ¿Cuáles son los platillos que más venden?

La carne asada, que es como el plato fuerte de las fritangas, vendemos carne asada de res, cerdo o pollo, eso se vende un montón y nuestro concepto, por el nombre de La Gigantona, es dar porciones más grandes de la cuenta, entonces los tacos y enchiladas los hacemos con tortillas de aproximadamente 30 centímetros.

— ¿Qué diferencia a este negocio de otros de comida nicaragüense?

El tipo de porciones que son más grandes y el espacio cultural, nosotros tratamos de promover la cultura y las tradiciones nicaragüenses. Queremos que quienes vienen sientan a Nicaragua en el corazón, no solo en el plato.

— ¿Cómo se sienten de ver que el negocio se ha fortalecido?

Nos sentimos muy bien porque sabemos que es difícil mantener un negocio, en mes y medio se han incrementado las ventas, vemos una buena aceptación y eso nos hace sentir muy bien, ha valido la pena todo el esfuerzo y sacrificio.