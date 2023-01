Trol Piero Calandrelli: “No me atrevo a ir a mi casa por las amenazas que he recibido”

Alberto Vargas, quien está detrás del personaje Piero Calandrelli, asegura que tuvo que irse de su casa unos días por las amenazas que ha recibido, pero asegura que eso no lo ha hecho cambiar de posición y se mantiene firme en dar a conocer en el debido momento las cosas que habría hecho a solicitud del Gobierno.

Él sabe bien que lo que hizo estuvo muy mal y que le hizo daño al país prestándose para desinformar a la población y poner en mal a periodistas y medios de comunicación a cambio de dinero, pero dice que ya eso se acabó para él.

— ¿Por qué decidió dejar de hacer las funciones de trol?

No sabés lo arrepentido que me siento, de hecho el 31 de diciembre publiqué un mensaje bastante sentido de mi parte porque por supuesto que acepto el error que cometí, ofrecí las disculpas del caso y me siento sumamente arrepentido por haber hecho algo así.

El trol dice estar arrepentido de lo que hizo. Foto: Facebook.

— ¿Había trabajado antes para otras campañas políticas?

Estuve colaborando con el PAC (Partido Acción Ciudadana) en el gobierno anterior, pero vieras que yo no era de los que atacaba, sino más bien hablaba bien del gobierno de Carlos Alvarado, pero con este gobierno sí lo hacía, atacaba mucho a los diputados a ciertos periodistas y algunos medios de comunicación, principalmente La Nación.

Con el PAC yo nunca recibí ningún pago, yo sí creía en su propuesta país.

— Alberto, usted trabajó engañando y mintiéndole al pueblo, ¿cómo se le puede creer a una persona que hizo esas cosas?

Hasta el momento todo lo he podido demostrar con pruebas fehacientes, así pude demostrar que lo que decía doña Pilar Cisneros, de que no me conocía, era mentira porque publiqué mensajes y audios que ella me había mandando. También publiqué pruebas de los pagos que me hizo la ministra de Salud, Joselyn Chacón, y ella tuvo que reconocer que sí me hizo pagos, aunque dice que fueron para una campaña de salud, cosa que no es verdad.

¿Quién, siendo ministra de Salud, va a contratar a un trol para que le estructure una campaña nacional pagada desde su propio bolsillo?

— La ministra de Salud, Joselyn Chacón, mostró mensajes en los que dice que usted la engañó, le dijo que era médico, que tenía muchas hijas y además que estaba pasando por un momento complicado de su vida. ¿Qué tiene que decir a eso?

Eso refleja desesperación por parte de ella, reitero ¿cómo es posible que una ministra de Salud salga diciendo que ella se dejó manipular por un supuesto médico siendo ella ministra de Salud, para montarle una campaña, pasándole por encima al debido proceso administrativo?

En el caso hipotético de que eso hubiera sido cierto ella misma estaría aceptando que cometió un delito al pasarle por encima al debido proceso administrativo de contratación pública

Alberto dice que ha recibido amenazas por medio de las redes sociales. Foto: Cortesía de Alberto Vargas. (Cortesía de )

— ¿Como se está preparando para la comparecencia que tendrá en la Asamblea Legislativa?

La próxima semana me voy a reunir con mis abogados para empezar a estructurar la defensa y lo que se presentará durante esa comparecencia en la Asamblea Legislativa, que se estima que sea el tercer lunes de enero.

— Si ya no gana dinero como trol ¿ahorita a qué se dedica?

Le manejo las redes sociales a varias empresas.

— Luego de que usted confesó lo que hizo ¿ha recibido algún tipo de amenaza?

Por supuesto, de hecho en este momento me encuentro fuera de la GAM, no me atrevo a ir a mi casa por las amenazas que he recibido. Es probable que ya la otra semana regrese al GAM, pero todavía este fin de semana me mantendré alejado.