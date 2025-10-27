Trucos caseros para eliminar el olor a orina del baño y mantenerlo fresco

El baño es uno de los espacios del hogar donde los malos olores pueden concentrarse con facilidad. La humedad, la falta de ventilación y las superficies porosas como los azulejos o las juntas del piso pueden absorber restos de orina, provocando que el mal olor regrese incluso después de la limpieza.

De acuerdo con el portal especializado HomeCenter, los olores persistentes son producto de bacterias que se acumulan en áreas poco accesibles o mal secadas. Por eso, una limpieza profunda con productos naturales es la forma más efectiva de eliminar el problema.

El vinagre blanco y el bicarbonato son aliados naturales para eliminar olores del baño. (Canva/Canva)

Ingredientes naturales que eliminan el olor

Vinagre blanco: gracias a su acidez, neutraliza las bacterias y los olores fuertes. Bicarbonato de sodio: absorbe los olores y ayuda a remover la suciedad de las superficies. Canela en rama: su aroma cálido y fresco ayuda a disimular y eliminar los malos olores del ambiente.

¿Cómo preparar un ambientador casero con canela?

Un ambientador natural con canela es una solución simple y económica para mantener el baño con un aroma agradable:

Coloque una taza de agua en una olla. Añada dos ramas de canela y deje hervir durante 10 minutos. Deje enfriar y coloque el recipiente en el baño.

Además de perfumar, la canela ayuda a neutralizar los olores a orina y deja un ambiente limpio y acogedor.

Limpieza profunda con vinagre y bicarbonato

Para eliminar los residuos que generan mal olor:

Mezcle una parte de vinagre blanco con una parte de agua. Aplique la mezcla en las zonas afectadas (inodoro, pisos, azulejos o juntas). Deje actuar durante 15 minutos. Frote con una esponja y enjuague con agua limpia.

Este procedimiento desinfecta, elimina bacterias y previene que el olor reaparezca.

Hábitos para prevenir el mal olor

Hervir canela ayuda a mantener el ambiente fresco y libre de mal olor. (Jose Cordero)

Limpie el baño con frecuencia, sobre todo las zonas cercanas al inodoro.

Mantenga una ventilación adecuada para evitar la humedad.

para evitar la humedad. Use alfombrillas lavables o absorbentes y cámbielas con regularidad.

Con estos cuidados sencillos, su baño se mantendrá libre de malos olores y en condiciones higiénicas y agradables para toda la familia.

