TSE explica al SINART cómo puede dar cobertura a las conferencias y actos oficiales del Ejecutivo

El TSE aclaró al SINART cómo debe ser la cobertura al gobierno de Rodrigo Chaves durante la campaña electoral.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le aclaró al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) que no puede transmitir de manera exclusiva las conferencias de prensa ni la inauguración de obras públicas.

LEA MÁS: Video falso que confundió votantes horas antes de elecciones en Argentina enciende alarmas en Costa Rica

La directora de Informativos del SINART, Hellen Zúñiga, envió una consulta de cómo podía darle cobertura al gobierno, por lo que el TSE le indicó que podía transmitir fragmentos de temas que se presenten en conferencias de prensa u otros actos realizados por las autoridades, pero no dar una cobertura exclusiva.

“Es válido que durante fragmentos del noticiero se brinde cobertura directa o en formato pregrabado a temas presentados en las conferencias de prensa oficiales, en la inauguración de obras públicas, en los actos protocolarios con dignatarios extranjeros y, en general, en los eventos en los que el presidente de la República o sus ministros ejerzan funciones propias de su cargo, pero dicho espacio no podrá dedicarse de manera exclusiva a la comunicación de esos temas”, respondió el TSE.

El TSE advirtió al SINART que si no cumple con las disposiciones establecidas, puede incurrir a beligerancia política y el delito de desobediencia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, explicó que sí pueden hacerles entrevistas a las autoridades de gobierno, siempre cuando sean justificadas en cuanto al interés periodístico y el contexto.

LEA MÁS: Fentanilo en la CCSS: el OIJ explica qué ocurrió con las ampollas desaparecidas

El Tribunal recordó al SINART que estas limitaciones aplican a su señal abierta de radio y televisión, a sus perfiles en redes sociales y a sus plataformas o canales digitales.

También advirtió que si incumplen con estas disposiciones, pueden incurrir en beligerancia política, así como el delito desobediencia.

LEA MÁS: Ralstonia mannitolilytica: qué deben hacer los visitantes en los hospitales