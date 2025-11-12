TSE niega control sobre policías que impidieron paso a manifestantes

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclaró que no tiene la dirección funcional de las fuerzas policiales, después de que varios oficiales de la Fuerza Pública impidieran el paso de los manifestantes en las afueras de Casa Presidencial.

Según imágenes divulgadas en redes sociales, varios oficiales se colocaron frente a los manifestantes, impidiéndoles el paso, especialmente a aquellas personas que estaban en chapulines.

Debido a ello, el TSE aclaró que ellos no tuvieron injerencia sobre el actuar de los policías.

“El traslado del mando de las fuerzas policiales, constitucionalmente dispuesto a partir de la convocatoria a elecciones, lo es para garantizarles a los costarricenses el desarrollo de los actos relativos al sufragio en paz y libertad. Dicho traslado no conlleva que el TSE asuma la dirección funcional, permanente y ordinaria de las fuerzas de policía del país”, indicaron las autoridades.

Oficiales de la Fuerza Pública impidieron el paso de muchos manifestantes en las afueras de la Casa Presidencial este martes 11 de noviembre. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Marcha hacia Casa Presidencial

Más de 50 organizaciones, movimientos, federaciones y sindicatos se reunieron este martes 11 de noviembre en San José, a las 8:00 a. m. en defensa de la democracia y de los derechos de los estudiantes, educadores, productores, mujeres y otros sectores.

Durante la mañana, los manifestantes caminaron hacia Casa Presidencial con el fin de exigirle al gobierno respeto hacia los derechos de diferentes sectores, así como mejoras en sus condiciones.

Varios productores realizaron su propia marcha desde Cartago hacia Zapote; sin embargo, tuvieron problemas con la policía. Según Teletica, debieron abandonar sus chapulines en los alrededores del redondel de Zapote y continuar con su manifestación hacia la sede presidencial.

Varias organizaciones, movimientos, sindicatos y federaciones manifestaron hacia Casa Presidencial, donde se toparon con oficiales que les impidieron el paso. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Algunas de las organizaciones que convocaron esta marcha fueron el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), las federaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y de la Universidad Nacional (FEUNA), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productor de Costa Rica, el Frente de Lucha por el Hospital de Cartago, entre otras.

