Turistas vivieron su mejor experiencia en Corcovado al encontrarse con un puma

Una familia de turistas italianos vivió la experiencia de sus vidas al toparse de frente con un puma en el Parque Nacional Corcovado.

Según relató Stefano Masci en su cuenta de Twitter, “los paseos por el Parque Corcovado de Costa Rica no siempre son relajantes. El guía nos dijo “no se agachen” (no te encorves) para no dar al puma la impresión de ser una presa accesible”.

El espectáculo quedó grabado en la cámara de Stefano, que lo compartió en redes y luego aseguró que “Nito”, que fue la persona que los llevó por el parque, “es el mejor guía”.

Este es el video: