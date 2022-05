Ujier: “Si no estoy pellizcado se rompe el cuórum, porque los diputados se esconden”

Don Francisco, el ujier que controla el cuórum se pensiona el próximo 15 de junio. Foto Eduardo Vega.

En su último 1 de mayo como ujier, porque se pensiona el 15 de junio, don Francisco Cambronero Mora confesó que controlar el cuórum en el plenario legislativo es para alguien bien pellizcado, porque los diputados qué va, hasta se esconden.

“El cuórum mínimo es de 38 diputados y yo tengo que estar muy atento a que siempre estén en el plenario, pero es bien difícil, usted no sabe, los diputados se me escapan, uno los ve y al momentico ya no están, por eso o me concentro, o me ganan la vuelta.

“Si no estoy bien pellizcado se rompe el cuórum, porque los diputados se esconden, se safan por las puertas y es que en el plenario viejo eran sólo dos puertas y ahora son tres, es más difícil”, comenta don Francisco.

Pero por más pellizcado que él esté, los dipus siempre se la ingenian para meterle un golazo, por eso no olvida cuando hace menos de un año, cuando Eduardo Cruickshank era presidente del directorio legislativo, el ujier confirmó cuórum y cuando llegó la votación solo había 37 votos, o sea, esa votación no valió para nada y por eso Cruickshank se puso como los diablos y le pegó una gran gritada.

[ Perro policía autorizó inicio de sesión solemne en la Asamblea Legislativa ]

“Uno aprende, ya no me la juego, cuando tengo 38 diputados presentes, o sea, estoy en cuórum, pero al filo, al preguntarme digo que no hay cuórum, que hay solo 36 y entonces comienzan a llamar a los diputados para completar cuórum... se va desarrollando el colmillo, porque los diputados son buenos para safarse”, asegura.

Cambronero es de Hatillo centro y el día que se pensiona también cumple 64 años. Le encanta el trabajo que hace y le pone mucho amor. Reconoce que va a extrañar los primeros de mayo en la Asamblea Legislativa.

Está casado hace 40 años con doña Maritza Rodríguez, con quien tiene dos hijas que les han dado cinco nietos, los cuales disfrutan montones.

“Este primero de mayo lo voy a disfrutar mucho, entro a las diez y media de la mañana y viviré una gran experiencia con nuevos diputados que se terminan volviendo amigos. Es muy indo estar en la Asamblea, es el corazón del país y por eso doy lo mejor para aportar un granito de arena a nuestra patria. Desde cualquier trabajo uno puede hacer patria.

“Me pensiono muy feliz de todo lo que he vivido y de cómo me han tratado los padres de la patria”, dijo el ujier.