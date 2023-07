Batman llora de la felicidad al alegrar niños en el hospital

Ronny Arce Navarro tiene 40 años y desde hace 17 se viste de Batman con trajes que él mismo hace. El primero, dice, le quedó más o menos.

Poco a poco fue mejorando la técnica para ser uno de los mejores del país vistiéndose como el Caballero de la Noche.

Ronny vestido de Batman junto a su hermana Tiffany, vestida de Harley Queen. (Cortesía)

Nunca imaginó que ese traje que hizo con sus propias manos le daría tantas alegrías al punto de hacerlo llorar emocionado por ver a niños en hospitales alegrarse al máximo al verlo llegar transformado en superhéroe.

“Jamás pensé que mis trajes me harían conocer ese amoroso lado humano de en verdad hacer el bien a los demás. Me ha tocado ir al Hospital de Niños y esos pequeñitos en verdad creen que llega Batman, el verdadero, se alegran tanto y tan genuinamente que uno termina emocionándose demasiado.

“Me ha tocado vivir capítulos tan hermosos como el de recibir una llamada de alguien que me conoce y me pide alistarme con el traje porque en menos de media hora me llaman por videollamada porque tienen un niño enfermito con la ilusión de conocer a Batman”, nos comentó muy emocionado Ronny.

A este amante de Batman le encanta poder ayudar a los niños con su batitraje. (Cortesía)

¿Por qué hablamos de Ronny vestido de Batman? Porque justo este 23 de julio fue declarado por la editorial de comics (revistas de superhéroes) DC Comics como el Día de Batman.

Este Batman solidario nos aclara que por estos días usa el traje idéntico al que usó el actor Robert Pattinson para la película “The Batman” del año pasado.

El Caballero de la Noche tico es vecino de San Antonio de Coronado y desde que tiene uso de razón es un enamorado del murciélago superhéroe.

“Hace 17 años me hice el primer traje de Batman, claro, también recibo ayuda de amigos que me completan los detalles del traje. Inicié por la alegría de vestirme de mi superhéroe favorito para eventos del ambiente de comics.

“Soy sincero, usar el traje con los niños en escuelas, en cualquier acto de ayuda a la sociedad o en un hospital es la mejor parte de convertirse en Batman. Es que los niños realmente creen que uno es el Batman de las películas y hasta me piden autógrafos. Los niños me mantienen vivo ese fuego infantil que es tan necesario en las personas”, dice con seguridad.

Le pedimos que describiera lo que siente al estar frente a frente con un niño con su traje.

“Es imposible poder explicar lo que se siente tener el traje puesto y que un niño enfermito se ponga a reír y se le transforme la carita completamente.

“Solo quien se pone el traje puede explicar esa felicidad sobrehumana”, trata de explicarnos sin poder hacerlo del todo bien porque no encontró nunca las palabras de lo que su corazón y su alma viven en esos momentos.

Hace 17 años se hizo su primer traje de Batman. (Cortesía)

Ronny no es el único de la casa que se viste de un personaje de los comics, su hermana, Tiffany Vega, se apunta con diferentes trajes, uno de los que más le gusta es el de Harley Queen.

“Para nosotros ahora los trajes de superhéroes son sinónimo de colaborar con los niños. En una escuela es tremendo lo que se vive también, incluso estuve en un centro educativo que hasta me pusieron a dar un discurso.

“La verdad, tengo demasiado que agradecerle a Batman, al traje y a aquella pasión de niño por un superhéroe que jamás he dejado que se apague”, asegura el coronadeño.