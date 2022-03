Un chayote con una cruz fue encontrado por un agricultor en Cartago

Un chayote con una cruz perfectamente marcada fue encontrado por el agricultor Fernando Chávez Rosas, en Cachí de Cartago, mientras alistaba una caja para un pedido que le hicieron.

Fue el pasado viernes 25 de febrero, cuando faltaban cinco días para el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza (es este 2 de marzo), que el señor se levantó de madrugada, como todos los días, para iniciar sus labores en el campo.

Doña María Elena Valerín tiene bien guardadito el chayote. Foto: Fernando Gutiérrez. (Fernando Gutiérrez)

Dentro de sus primeras tareas, don Fernando comenzó a alistar una caja de chayotes que le encargaron, que es una de las labores normales que hace desde años como agricultor, pero ese día común cambió de un pronto a otro.

Escalofrío

Nos cuenta que, de un pronto a otro, mientras acomodada los chayotes, sintió un tremendo escalofrío en todo el cuerpo. Jamás había sentido algo así y eso lo inquietó mucho, como que lo puso en alerta sin saber por qué.

Sintió que debía volver a revisar una de las cajas que ya tenía lista, le vio como un brillo especial y eso de inmediato le llamó la atención. Se fue directo a donde estaba ese brillo, agarró uno de los chayotes y fue cuando vio que tenía una cruz perfectamente marcada.

“Cuando identifiqué que lo que brillaba era el chayote con la cruz, me puse a temblar, lo saqué de la caja, lo envolví con mucho cuidado y me lo llevé para mi casa en Urasca. Para mí es un don preciado”, comentó

A pesar de que ya pasaron algunos días del hallazgo, al vecino de Cachí aún se le siente en la voz una emoción especial y es que él está totalmente convencido de que es un milagro divino.

La cruz se ve perfectamente marcada en el chayote, no quedan dudas. Foto: Fernando Gutiérrez (Fernando Gutiérrez)

Tiene mensaje

“Yo no soy fanático religioso, soy católico practicante, pero esta experiencia me ha hecho darle un mayor sentido a mi vida y a la de mi familia. Tengo la fe de que este hecho tiene un mensaje, no solo para mí, sino para muchos”, asegura don Fernando.

Toda su vida ha sido un agricultor muy creyente en Dios, en la Negrita de Los Ángeles y la Virgen de Ujarrás, es por eso que pronto le llevará el chayote al cura párroco de la iglesia de Cachí, para que le dé su criterio. No pudo hacerlo el fin de semana pasada, pero cree que este que viene sí lo hará. Por ahora lo puso junto a varios cuadros de santos e imágenes religiosas que tiene.

Una de las cosas que más sorprende a este empunchado agricultor, es que si se mira con mucha atención dentro de la cruz, la cual está muy bien definida, se puede observar lo que parece ser una figura humana.

Don Fernando está casado con doña María Elena Valerín, tienen 5 hijos (tres hombres y dos mujeres) y disfruta a lo grande de cinco nieticos. Nació de Urasca, un poblado de Cachí, tiene 70 años, fue regidor y alcalde de Paraíso de Cartago.

También fue un excelente futbolista, jugando como delantero derecho. Su familia colabora con la iglesia de Urasca y en la parroquia de Cachí

Desde hace unos diez años tiene un pedacito de tierra conocido como “El Playón”, ubicado en Loaiza de Cachí, y siempre busca cómo hacerlo producir para el sustento de toda su familia. Además, le ha servido para ir metiendo poco a poco a sus hijos en las labores del campo y que así le agarren el amor a la agricultura.

Un tema de fe

Se le consultó al ingeniero agrónomo Esaú Miranda Vargas, especialista en temas vegetales, sobre este chayote con una cruz. Considera que lejos de un tema científico, estamos ante un tema de fe religiosa.

Pulseador. Don Fernando es bien breteador, además de trabajar el campo, ya está produciendo un pequeño espacio para tilapias. Foto: Fernando Gutiérrez. (Fernando Gutiérrez)

“No podría decir mucho desde el punto de vista agrícola, pues aquí ya es un aspecto de nuestra fe y qué es lo que creemos. Algunos lo pueden ver como un milagro o señal, de acuerdo a su fe, y lo respeto”, explicó.

Eso sí, dejando la agronomía de lado y hablando como creyente, don Esaú aseguró: “Dios obra milagros reales en nosotros como parte de su creación”.

Con respecto al tema de la conservación del chayote, el ingeniero agrónomo comentó: “Hasta donde yo sé, no se puede preservar, podría conservarse alrededor de un mes en la refrigeradora, no más. Recomiendo, desde el punto de vista de fe, que le tomen una foto con una buena cámara y la enmarquen”.