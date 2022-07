Un enamorado de la radio llegó a Costa Rica desde Managua

“La radio es mi vida”, asegura Ramón Ernesto Urbina Brizuela, quien desde los diez años se enamoró de este medio de comunicación con el cuál ha creado un vínculo irrompible que se mantiene en la actualidad.

Ramón llegó al mundo en barrio Cristo del Rosario, en Managua, un 13 de agosto de 1949, pero dejó su país para venir a Costa Rica en 1972, poco después del terremoto que devastó la capital nicaragüense (23 de diciembre) y que causó la muerte de 19 personas e hirió a unas 20 mil.

Ramón cumplió este año 63 años en la radio. Cortesía. (Cortesía)

“Tuve una infancia preciosa, alegre y llena de amor en mi familia, porque en los años cincuenta se respiraba un lindo ambiente en Nicaragua y realmente crecí feliz”, asegura.

Tenía diez años recién cumplidos cuando conoció al amor de su vida, la radio. Resulta que en la desaparecida radio Mundial de Managua necesitaban un mandadero y lo contrataron pagándole cinco córdobas al mes.

Ramón Ernesto Urbina Brizuela en la desaparecida radio América Latina. Cortesía. (Cortesía)

“Recuerdo que me probaron para un programa de radio infantil y como leí muy bien de inmediato les gustó. No era todos los días, pero a las cinco córdobas como mensajero le agregaron diez por lo del programa infantil.

“Fue así como desde los 10 años mi voz empezó a salir en la radio y eso me enamoró. Poco a poco me fui metiendo, aprovechando las oportunidades cuando algún compañero faltaba. Cuando tenía casi 12 años me pusieron a leer comerciales y también les gustó”, recordó Ramón, quien comentó que medio año después lo echaron y nunca supo los motivos.

De ahí se fue a radio Continental, también de Managua, en donde aprendió a hacer controles en cabina, pero sin posibilidad de hacer locución. Pero un día lo pasaron al turno de 6 p.m. a 12 a.m., y el compañero que tenía que dar la hora y leer anuncios no llegó, por lo que sin pedirle permiso a nadie, él dio la hora y los anuncios. Se arriesgó y ganó porque lo pusieron otra vez frente al micrófono.

“En mis inicios no me gustaba el micrófono, lo mío eran los controles, pero el destino me llevó a una emisora de las más escuchadas, que se llamaba Estación X y también comencé a narrar béisbol los fines de semana para radio Rumbo.

Una foto del recuerdo en un programa deportivo de Radio Monumental con Everardo Herrera Soto. Cortesía. (Cortesía)

“En 1972 se disputó el Mundial de Béisbol en Managua, ya yo tenía tiempo de narrar béisbol y logré ganarme un puesto como narrador del mundial en Estación X, lo cual fue algo soñado para mí, un triunfo en mi vida. Se venía el despegue de mi carrera en la radio tras el Mundial”.

Eso fue del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 1972, pero el 23 de diciembre Nicaragua fue sacudida por un terremoto y como su mamá, María Leonor Brizuela Lezama, conocida como Nonoyita, quedó muy asustada ante tanta muerte, se vinieron para Costa Rica.

“Me tocó emigrar a Costa Rica en una época sin mucho conflicto, por eso respeto mucho a los que vienen en los últimos tiempos debido a conflictos políticos. Ser inmigrante genera miedo, pavor, incertidumbre, porque uno viene con el corazón en la boca”.

Desconocido

Llegó a Tiquicia como un desconocido a pesar de sus 13 años de experiencia en radio, pero rápido conectó con su pasión y comenzó a trabajar en la desaparecida radio América Latina que tenía sus oficinas de barrio Cuba, en San José y en donde breteó por 15 años.

“Arrancó una linda etapa de radio en Costa Rica que sigue hasta hoy. Claro, los primeros días fueron difíciles, vendí libros y zapatos, vivía en barrio México”.

Aquí con Vera Patricia el día que ella debutó como artista. Cortesía. (Cortesía)

“Después pasé a radio Impacto, emisora que tiempo después le vendieron al periodista Parmenio Medina (ya fallecido) quien le puso radio Cordillera. Luego llegó Sonido Latino, radio Sabrosa, también estuve en Monumental haciendo noticias, algo que hice por 15 años; así como locución comercial en deportes con el periodista Everardo Herrera Soto”.

De hecho, le preguntamos a Everardo cómo le fue con Ramón y lo llenó de elogios.

“Ramón es un magnífico locutor en general, porque lo ha hecho con noticias, música y como animador comercial en deportes. Es un valioso profesional con una voz muy educada. Gran compañero y un amigo al que quiero mucho. Lo conozco desde 1982 y transmitimos varios años juntos”, dijo Everardo.

Tras su paso por Monumental pasó a radio Sinaí y alternó en radio Alajuela. Actualmente trabaja en radio Actual, por lo que ya suma 62 años de una carrera que le permitió estar en 15 vueltas ciclísticas a Costa Rica y ser locutor comercial en Copas del Mundo de la FIFA desde Italia 1990, pasando por Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. Además le tocó compartir cabina con otro grande de la radio tica, José Luis “el Rápido” Ortiz (ya fallecido).

“La radio ha sido mi vida, ha sido como mi madre. Yo adoré a mi madre como adoro a la radio. La radio me ha dado de comer toda la vida, con la radio saqué adelante a tres hijos y mi matrimonio. Seguiré en la radio hasta el final de mis días”, asegura Ramón, quien hace apenas seis años sacó cédula costarricense y votó por primera vez en su vida en las pasadas elecciones porque nunca lo hizo en Nicaragua.