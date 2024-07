Un fiebre morado ya se acostumbró a ganar con La Teja y Ópticas Münkel

Víctor González Villalobos es fiel lector de la Teja. Cortesía.

“¡Muchas felicidades, usted fue el lector favorecido con una tarjeta de regalo por 200 dólares, canjeables en Ópticas Münkel!” (poco más de 100 mil colones)”, así fue la llamada que recibió don Víctor González Villalobos, quien se llevó tremendo regalo tan solo por activar el código que viene en la esquina superior derecha de la contraportada de nuestro periódico.

Víctor nos contó que este premio lo tiene muy feliz, porque podrá ayudar a su querida esposa, quien ya tiene que hacerse un cambio de lentes.

“Estoy muy contento, de hecho todavía estoy celebrando. Este premio se lo voy a dar a mi esposa porque hace como dos años no se hace un cambio de lentes y ya le toca”, comentó González.

Para este fiel lector, el premio es una gran bendición, ya que no tendrá que sacar dinero de su bolsillo.

“Estos son de esos premios que le ayudan a uno a solventar gastos que uno no tenía presupuestados”, detalló Víctor.

Este vecino de Guadalupe nos contó que él tiene una relación muy linda con La Teja, y es porque todos los días la compra cerca de una panadería por su casa y luego la activa.

“La Teja nunca me puede faltar en la casa, por eso es que he ganado más de siete veces, de hecho, siempre que he ganado comparto los premios con mi familia. “, detalló este señor, de 65 años.

Este fiel lector nos dijo que con La Teja ha ido a muchos conciertos, eventos, y espectáculos, y que es por eso que es el periódico número uno de Costa Rica, al igual que el equipo de sus amores, Saprissa.

Este guadalupano nos contó que él siempre lee todo el periódico y agregó que lo que más le gusta son los deportes y hacer los juegos, como el crucigrama.

Don Víctor no confesó que va a seguir activando, pues, quiere seguir ganando, ya que estas promos siempre lo han beneficiado y ya se le hizo costumbre ganar.

González nos reveló que él es pensionado, pero contó que una de las cosas que más le gusta hacer y disfruta, es salir de viaje dentro o fuera del país cada vez que puede.