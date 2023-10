Un vecino de Alajuelita ayudará a su hija gracias a promo del código de La Teja con Münkel

Don Ramón ayudará a su hija gracias a que siempre activa el código Teja (Cortesía)

Un vecino de San José podrá ayudar a un familiar gracias a que activó el código Teja de este sábado 28 de octubre y ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones) canjeable en Ópticas Münkel.

Ramón Ugalde Víquez está contento y emocionado de volver a ganar con la promoción del código Teja.

“Estoy feliz con esta, ya es la tercera vez que gano, voy más o menos cada año, hace como dos años fue la primera, en el 2022 la segunda y ahora esta”, explicó.

El vecino de Alajuelita sabe que en Ópticas Münkel puede cuidar su salud más allá de la vista, porque es un centro médico general, motivo por el que donará su premio.

“Yo no necesito anteojos ni nada, pero mi hija ocupa hacerse unos exámenes médicos; entonces, va a averiguar para hacerlos ahí con el premio. Este es para ella porque el primero fue mío, después unos anteojos de mi esposa y ahora ella”, explicó.

La familia Ugalde siempre lee La Teja y no falla con la activación del código porque cuidar la salud nunca está de más.

“Yo lo leo siempre, cuando Dios me permite lo compro, todos los días tenemos que activarlo. Me gusta saber lo que pasa en el país, entonces lo leo todo, no me brincó ni una página”, concluyó.

Don Ramón espera que la suerte siga de su lado y le vuelva a sonreír para salir ganador por cuarta vez.