No hay techo, ¿por qué no una agencia de inteligencia artificial?, ¿por qué no una de mecánica cuántica? Los países desarrollados no comienzan a invertir cuando tienen todos sus problemas resueltos, avanzan y de camino resuelven, pero no dejan de avanzar. La AEC es la creación de una caña de pescar para que todos los científicos del país la puedan usar.