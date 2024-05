Una ateniense podrá cambiar de lentes gracias a La Teja y Ópticas Münkel

A Yolanda Carrillo Campos le encanta compartir La Teja con su familia. Cortesía

Doña Yolanda Carrillo Campos, una leal lectora de La Teja, se llevó una sorpresota este domingo 27 de mayo, cuando la llamamos para avisarle que se había ganado una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102 mil colones), por tan solo activar el código que viene en nuestra contraportada.

Esta ateniense nos contó que la suerte se la dio su hermano, ya que él todos los días va a comprar el periódico a una pulpería cerca de su casa.

“La suerte me la dio mi hermano porque activó el código del periódico con mis datos. Ahora, gracias a eso, voy a poder hacerme un cambio de lentes porque desde hace tres años no me hago un cambio”, detalló.

Esta suertuda, de 47 años, dijo que estaba muy contenta por el premio, no solo porque es la primera vez que gana con La Teja, sino también porque el premio le permitirá ahorrar platica al comprar los anteojos.

“Esta es la primera vez que salgo favorecida con La Teja. En mi casa anteriormente han ganado cuatro veces”, detalló.

Una de las cosas que más le gusta a esta ateniense es la sección de deportes y compartir el periódico con sus seres queridos.

LEA MÁS: ¿Quiere cuidar la salud visual de sus hijos? Preste atención a estas recomendaciones

“A mí lo que me gusta son los deportes, porque soy una mamá futbolera. También me gusta compartir La Teja con mi mamá, Yolanda Campos, de 81 años, porque a ella le encanta hacer las diferencias y el crucigrama”, contó.

Carrillo nos reveló que trabaja en su casa y que una de las cosas que más disfruta hacer es estar tiempo en familia, ir al gimnasio y ver televisión.