“Desde principio de mayo se complicó todo, me quedé sin trabajo y no he conseguido. La pandemia me jodió casi de inmediato. Lo que he hecho es buscar chambas, un flete por aquí, un servicio de mensajería por allá, chapeo lotes, ayudo a descargar camiones, pero eso no es siempre, paso más en la casa sin ganarme un cinco.