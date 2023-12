Una de las características que llevó a Rodrigo Chaves al poder ahora le hace daño

Una de las principales características que llevó al presidente Rodrigo Chaves a la silla presidencial, ahora más bien le hace daño porque es una clara señal de que las cosas no van bien.

Así lo explica la politóloga Fanny Ramírez al analizar la comparecencia que tuvo el lunes en la noche el economista Alberto Franco, quien fue el representante del país en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Rodrigo Chaves ha ido perdiendo popularidad, en parte por su forma de ser. Foto: Presidencia. (JOHANFRED)

Él contó ante los diputados de la Comisión Investigadora del Sinart que ha tenido una amistad con el presidente Rodrigo Chaves por 45 años, pero ahora el mandatario le hizo una injusticia.

Franco apenas estuvo cuatro meses en el cargo, de julio a noviembre de 2022. Según contó, lo llamó el actual ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, de parte del presidente Chaves, para ofrecerle el cargo y él, sin pensarlo mucho, aceptó.

LEA MÁS: Economista, amigo de Rodrigo Chaves, asegura que el presidente le hizo una injusticia

Franco dijo que todo en su gestión iba bien hasta que el mandatario le habría pedido que aprobara el presupuesto de Costa Rica para el BCIE del 2023, pero él no lo hizo porque algunos datos no le daban buena espina y eso, presuntamente, sería lo que ocasionó su despido, el cual se dio por medio de una llamada telefónica.

La plata de ese presupuesto era para una colaboración anual que hace la institución financiera a los países integrantes.

Alberto Franco soltó la sopa ante los diputados. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Fue muy doloroso para mí, fue totalmente inesperado. No fui destituido por el ministro de Hacienda, quien es el jefe directo del director por Costa Rica ante el BCIE, fui destituido por el presidente de la República luego de una diferencia que tuvimos con respecto al presupuesto del BCIE para el año 2023″, explicó el economista.

Franco, incluso, dijo que su negativa y su no cambio de postura respecto al tema, le costó el cargo.

LEA MÁS: El 2024 llegará con rebajas en los montos de los partes de tránsito

Así se los dijo a los diputados, indicando que consideró que el presupuesto era inflado y que incluía un aumento en la contratación de plazas. Dijo también que, a su criterio, querían aprobar ese presupuesto “a marcha forzada”.

Luego de que Chaves lo llamara para decirle que estaba despedido, Franco llegó a su oficina, en San Pedro, a recoger sus cosas y recibió una carta el 4 de noviembre de 2022, por parte de Erwen Masís, quien hasta ese momento era su asistente, pero luego de su despido fue ascendido como representante de Costa Rica en la directiva del BCIE, es decir, pasó a ocupar su cargo.

El exrepresentante de Costa Rica ante el BCIE, compareció ante los diputados. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Figura de liderazgo y autoridad

La politóloga Fanny Ramírez, dice que la personalidad fuerte que Rodrigo Chaves demostró en la campaña, le ayudó a ganar popularidad porque a la gente le agradó que tenía carácter, autoridad y hablaba como un líder.

“Eso le ayudó a llegar a la presidencia; sin embargo, a la hora de llegar a la casa, evidentemente hay que poner las cosas en orden y eso es que todo lo que se dice se traduzca en hechos y eso ha sido una carencia en esta administración”, dijo la especialista.

LEA MÁS: Robo del Banco Nacional disparó la venta de dos números para el Gordo Navideño 2023

Ramírez dice que el problema que ha tenido Chaves es que esa forma de ser le ha impedido escuchar consejos y reconocer que hay personas con criterios diferentes que también son válidos

“Él es sumamente autoritario, ya lo hemos visto en distintas situaciones como con el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, a quien despidió, el exrepresentante del BCIE, Alberto Franco, entre otros”, explicó.

Franco dice que le duele la forma en la que fue despedido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La politóloga dice que Chaves también es muy impulsivo y eso le juega en contra porque muchas veces no se mide en los comentarios que hace y eso le ha estado restando popularidad.

Estas actitudes del mandatario le están pasando una cara factura al país, ya que tiene frenados proyectos importantes, no se han alcanzado los consensos necesarios porque el mandatario quiere imponer su voluntad y no negocia con otros sectores.

“El presidente ha dado muchos anuncios, muchos discursos... y muchos de los anuncios no se han llegado a concretar por falta de capacidad en el fondo y la forma de los proyectos, por eso los resellos y otros fracasos”, dijo Ramírez.

La experta asegura que todo eso hace que la gente se vaya desilusionado porque las promesas de campaña se quedaron ahí, no se han traducido en resultados o beneficios para la población, más bien se ha creado un ambiente de guerra entre el presidente Chaves contra todo el que no piense como él, y eso no contribuye en nada al bienestar de la población.

La Teja le pidió a Presidencia su posición ante lo que dijo Franco, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta.