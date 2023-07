Una de las tradiciones más gustadas regresará para la Romería 2023

La conferencia de la Romería 2023 fue este viernes en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Este viernes 14 de julio, en la basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, se dio el banderazo de salida a la Romería 2023, con una conferencia de prensa con la cual confirma el regreso de las peregrinaciones de las diócesis para visitar a la Negrita, patrona de Costa Rica.

Debido a la pandemia, las muy gustadas peregrinaciones de las diócesis desde las ruinas de Cartago a la basílica se suspendieron, pero este año regresan con todo.

LEA MÁS: Ojo al horario del servicio de tren que habrá durante la romería

Eso sí, las autoridades del Santuario Nacional Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, hacen un gran cambio, la peregrinación de las diócesis no saldrá de las ruinas, sino del Museo Municipal de Cartago y será sobre el bulevar hasta llegar a donde la Negrita.

La diócesis de Alajuela será la primera que peregrine el próximo domingo 23 de julio a partir de las 9 de la mañana. Un día después le tocará a la diócesis de San Isidro de El General.

El martes 25 de julio será la diócesis de Limón; el 26 la de Cartago; el 27 la de Puntarenas; el 28 la de Tilarán-Liberia; el 29 de julio la arquidiócesis de San José y el lunes 31 de julio la diócesis de Ciudad Quesada. Todas las diócesis peregrinarán con sus obispos a la cabeza.

Las autoridades confirman que los operativos de vigilancia arrancarán desde la tercera semana de julio. Seguridad Pública aseguró vigilancia en las calles principales y paralelas.

También se recordó que los que peregrinan desde cualquier parte del país son los romeros y no los animales, por eso no se debe traer a ninguna mascota y mucho menos que esta camine con usted. Habrá autoridades vigilando que esto no suceda.

La linda actividad de la vestición, o sea, de ponerle un trajecito a la imagen de La Negrita, será el martes 1 de agosto a las 10 de la mañana y se le encomendó esta labor a la diócesis de Puntarenas.

También se confirmó que la tradicional Pasada, el paso de la imagen de La Negrita de la basílica a la catedral de Cartago será el jueves 3 de agosto, a partir de las 9 de la mañana.

Las autoridades del Tránsito recuerdan que el operativo de seguridad de cierre de calles es para los romeros y por eso no se permitirán personas en patines, patinetas, scooter o bicicletas.

La Cruz Roja asegura puestos en La Galera, Tres Ríos y Ochomogo, que estarán operando las 24 horas. Habrá ocho puestos más entre el 1 y 2 de agosto.