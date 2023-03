Una ministra debía comparecer en la Asamblea Legislativa sobre un delicado caso, pero no llegó

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, no tiene nada contentos a los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, porque tenía que llegar a comparecer este martes y no lo hizo.

Los legisladores la habían convocado para que diera explicaciones sobre la situación que se dio es una escuela en Aserrí, donde una educadora hizo un comentario racista a una niña afrodescendiente por el peinado que llevaba. Además, querían preguntarle qué acciones ha tomado el Ministerio de Educación Pública (MEP) para evitar que se repitan casos como estos.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, no se presentó a la comparecencia que tenía en la Asamblea Legislativa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

“En la parte de control político, esta comisión había aprobado una moción para recibir en audiencia a la señora ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, la cual no se encuentra presente el día de hoy y la moción era específicamente para su persona. Desde el equipo técnico de esta comisión y la presidencia se hizo todo lo humanamente posible en torno a fechas para lograr empatar el tema de las agendas, teníamos una confirmación vía telefónica, nunca conseguimos la comunicación formal”, manifestó el diputado Carlos Felipe García, del partido Unidad Social Cristiana, presidente de la comisión.

LEA MÁS: Proyecto de ley busca aumentar los lugares donde se prohíbe fumar

El legislador dijo, además, que se habilitaron todos los canales de comunicación oportunos y este lunes recibieron la comunicación de que la ministra había asignado al viceministro académico, Melvin Chaves, y a otros funcionarios para que se presentaran a dar explicaciones en su lugar.

“Es importante señalar que en término de procedimiento una comparecencia no es delegable y también que esta comparecencia fue aprobada a partir del 1º de marzo, buscando constatar la fecha más oportuna para que tuviera tiempo la señora ministra de empatar, por lo cual no procede al admisibilidad de los comparecientes delegados por la señora ministra el día de hoy (martes)”, agregó García.

El departamento de prensa del MEP informó que la jerarca anda en una gira en Guanacaste. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, dijo que, según lo conversado entre ellos, se volverá a convocar a la jerarca del MEP para hablar directamente con ella.

“Una ministra que ha tenido una conducta, un comportamiento no acorde con un respeto a este poder de la República y lo digo claramente así, desdichadamente en una y otra ocasión ha sido esa su respuesta de no asistir a las comisiones legislativas como se le está pidiendo, incluso no contestar los oficios le enviamos. En el caso mío, la semana pasada la Sala Constitucional me dio la razón en un recurso de amparo por no contestarme una simple nota después de varios meses de haberle consultado”, expresó Nicolás.

LEA MÁS: Estos son los números que dice el tarot podrían salir en el Acumulado

Por su parte, el legislador Johnatan Acuña, del Frente Amplio, dijo que es responsabilidad de la ministra de Educación asistir a las comparecencias a las que se le convocan para responder por su labor.

La Teja consultó al departamento de prensa del MEP a qué se debió la ausencia de la ministra Müller a la comparecencia y se nos informó que andaba en una gira por centros educativos de Guanacaste.