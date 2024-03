¿Una mujer mecánica? En Dekra trabaja una y da un gran ejemplo

Ser una mujer mecánica no es fácil, desde que Rebeca Arias decidió que quería aprender a reparar vehículos recibió comentarios sobre si eso era lo que verdaderamente le convenía, pero ella estaba segura de lo que quería para su vida y no se arrepiente.

Ella es trabajadora de Dekra y su labor consiste en estar en la fosa en la que se revisan los carros desde abajo, ahí verifica si los vehículos tienen alguna fuga u otro tipo de daño que deba especificarse en el reporte final.

Rebeca Arias es mecánica de Dekra y su trabajo la llena de felicidad. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dekra)

La joven contó a La Teja, en víperas del Día Internacional de la Mujer, que su pasión por los motores lo heredó de su papá y que desde muy pequeña andaba ya metida en ese mundo.

“Mi papá es un superfiebre de los carros y el sueño de él siempre fue ser mecánico. Él siempre nos impulsó a mí y a mi hermana a hacer lo que quisiéramos, lo que nos hiciera felices, mi mamá también.

“Recuerdo que cuando estaba pequeña y mi papá estaba arreglando algo del carro, aunque fueran las once de la noche, o la una de la mañana, yo seguía ahí pegada a mi papá, era esa fiebre de ver todo lo relacionado con la mecánica y de estar con él, ese vínculo con mi papá afianzó mucho mi amor por la mecánica”, aseguró Rebeca.

Ella estudió mecánica automotriz en el Colegio Técnico Monseñor Sanabria, pero cuenta que lo que más le apasiona es el diagnóstico de los vehículos.

“Hice mis prácticas en agencias de carros, pero me interesé mucho más por la parte del diagnóstico, no tanto por la parte de reparación, mi enfoque es el conocimiento, me gusta saber lo que estoy haciendo, cómo lo hago, por eso me fui la rama de inspección vehicular”.

La joven dice que es normal que los usuarios se le queden viendo sorprendidos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Dekra)

Un “trabajo de hombres”

Rebeca dice que todos los días recibe comentarios porque su labor “es un trabajo para hombres”, pero eso a ella no le afecta, porque es feliz haciendo lo que le gusta.

“Es curioso, porque yo llego al trabajo, tal vez con los labios pintadillos y me dicen: ‘hey, usted tan bonita y aquí trabajando’, es lindo que te digan que eres linda, pero no que bajen a ese nivel, como si no pudiera ser bonita para trabajar ahí, eso es algo que me pasa todos los días.

“Es algo que la gente dice hasta sin mala intención, recuerdo que cuando me incliné a estudiar por mecánica en el voca mi mamá me decía: ‘usted es muy finita’ ¿está segura de que eso es lo que usted quiere?, ¿por qué no estudia secretariado? ¿por qué no estudia contabilidad?, yo la entiendo a ella, es parte de ser mamá y quererme proteger”, dijo la joven.

En el cole Rebeca tenía otras tres compañeras que estudiaban mecánica, de hecho otra de ellas también trabaja en Dekra.

La mecánica dice que lo que más le gusta de lo que hace es tener un criterio propio y que sea valorado.

“El saber que yo como mujer tengo un criterio propio que va más allá de lo que cualquier otra persona me puede decir, puedo tomar una decisión, técnicamente tengo, como dicen ‘la papa en la mano’, eso me da mucha seguridad, a parte de que en la empresa confían mucho en mí, en todos los que trabajamos ahí”, narró.

Cada vez más mujeres estudian ingenierías, una carrera que antes era solo "para hombres". Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

En la mira

Rebeca dice que pese a que recibe muchos comentarios en su trabajo, nunca son negativos.

“Me pasa mucho que estoy trabajando y cuando me doy cuenta hay unas tres o cuatro personas viéndome, eso pasa porque no están acostumbradas a ver mujeres en ese tipo de labores, por desgracia”, expresó.

La joven aprovechó para mandar un mensaje a las mujeres que sueñan con hacer algo, pero se topan con el obstáculo de que la sociedad piensa que eso es un “trabajo de hombres”.

“Con esfuerzo y disciplina se puede lograr cualquier cosa. Uno siempre debe tener claro lo que quiere en la vida y luchar por ello, hay que echar para delante sin miedo a lo que van a decir los demás.

Por dicha, el estigma de que hay trabajos solo para hombres ha ido quedando atrás. Un claro ejemplo de eso es que la Asociación Bancaria Costarricense dice que ya son más las mujeres que trabajan en entidades bancarias que los hombres, 54 de cada 100 de estos colaboradores son mujeres.

También ahora son más las mujeres que estudian ingenierías, algo que antes era poco común. Datos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) del 2023, detallan que 55 de cada 100 de los estudiantes que optan por ingenierías son mujeres.

Rodrigo Chaves tiene a muchas mujeres encabezando ministerios e instituciones importantes. (Mayela Lopez)

También en la política cada vez son más las mujeres que se atreven a optar por puestos altos. En nuestro país instituciones y ministerios de mucha importancia son liderados por mujeres.

Algunos ejemplos son el Ministerio de la Presidencia, dirigido por Natalia Díaz; el de Educación, encabezado por Ana Katharina Müller; el de Salud, que lo lidera Mary Munive, quien además es la segunda vicepresidenta de la República.

También el Ministerio de Planificación, cuya jerarca es Laura Fernández y la Caja Costarricense de Seguro Social, liderada por Marta Esquivel.

En la actual administración en la Asamblea Legislativa se tiene la mayor cantidad de diputadas de la historia, 27 para ser específicos. Esto es un enorme paso en el tema de la igualdad.