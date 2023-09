Universidades guardan silencio ante pésimos resultados en examen de ingreso al Colegio de Médicos

Al ser las dos de la tarde de este miércoles 6 de setiembre ninguna de las siete universidades privadas que dan Medicina en este país ha dicho ni pío sobre los desastrosos resultados que tuvieron sus estudiantes en el examen de incorporación al Colegio de Médicos.

Decidimos dar toda la mañana por aquello de que las universidades privadas tenían que correr para definir qué y cómo abordarían el tema, pero no sirvió de nada. Las universidades privadas cerraron todas las puertas.

Estos fueron los resultados del examen de incorporación al Colegio de Médicos. (Eduardo Vega Arguijoi)

Tocamos todas las puertas porque hace 24 horas el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica dio a conocer los resultados del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) que se hizo por primera vez en la historia el país el pasado mes de agosto. La prueba fue hecha por 323 estudiantes y solo 84 lo ganaron.

Contactamos a la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) desde este 5 de setiembre, les dejamos nuestro número y nos dijeron algo así como “no nos llame, nosotros lo llamaremos”, pero nada.

La Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) nos mandó a hablar con la directora de Medicina, la doctora María del Carmen García, pero nel pastel, no nos atendió. La Universidad Hispanoamericana, nos dijo que de momento no van a dar declaraciones, pero que por la tarde hay reunión de los directores de la Escuela de Medicina y que ahí tomarán decisiones sobre el tema, entre estas dar declaraciones.

La Universidad Latina también nos dijo, a las puriticas 2 de la tarde, que no tenían declaración. La Universidad de Iberoamérica (Unibe) casito nos da el contacto de alguien de Mercadeo para que nos atendiera, pero una voz femenina al fondo le dijo que no dijera nada, que nosotros dejáramos el contacto y ellos nos llamarían. Casi casi con la Unibe, la pegamos en el palo.

La prueba fue hecha por 323 estudiantes y solo 84 lo ganaron.

La Universidad San Judas Tadeo nos dio la extensión 106 para hablar con la doctora Elizabeth Castro, de Medicina, pero nadie nos atendió; la salvada fue que nos dieron el correo de la doctora Castro, lo feo es que no ha respondido.

Y en la Universidad Internacional de las Américas (UIA) nos dieron el correo de don Máximo Sequeira y ¿adivinen? ¡Exactamente! No ha respondido.

No echamos por ahora en el saco a la Universidad de Costa Rica porque solo lo hicieron dos graduados, uno lo ganó y el otro lo perdió, pero sí los buscamos como para que no digan que no se dijo.

Dicen que el director de la Escuela de Medicina, el doctor William Buján Boza, enviará declaraciones después de las cuatro de la tarde de este 6 de setiembre.