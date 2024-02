Urge sangre de todos los tipos, la situación es preocupante

El pedido de ayuda es para que todos digamos sí y donemos un poquito de nuestra sangre. Se ocupan de todos los tipos de sangre, por eso el llamado es para todos.

Hace la solicitud urgente el Banco de Sangre del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para que se acerque a las instalaciones a donar sangre y así se mantengan activos los servicios médicos que ofrece.

Si usted es uno de los interesados en donar pueden llamar al 2212-1242. (Cortesía)

“De acuerdo con la doctora, Diana Campbell Beckles, jefe del Banco de Sangre, en los últimos días ha habido una baja en la asistencia de donantes de todos los tipos de sangre. Esta situación es preocupante, ya que el hospital tiene el compromiso de continuar brindando atención a los pacientes de las diversas especialidades”, explica la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja) en un comunicado.

“El hospital sigue funcionando con normalidad, todos los días se reciben accidentes de tránsito, se realizan cirugías de emergencia, además se realizan procedimientos de rutina en sala de operaciones y cirugías de alta dificultad como por ejemplo procedimientos cardíacos, trasplantes de órganos, entre otros, debemos mantener un inventario de plaquetas, glóbulos rojos y plasma para pacientes con distintas patologías que requieren soporte transfusional constante”, comentó la doctora Campbell.

El proceso de donación tarda aproximadamente 40 minutos desde el momento en que se inicia con el formulario, las pruebas, el proceso de donación y de recuperación, más la merienda por parte del donante.

LEA MÁS: ¡Tenga cuidado! Su casa puede convertirse en un verdadero peligro

Para donar sangre debe de tomar en cuenta los siguientes puntos básicos: Tener entre 18 y 65 años, pesar mínimo 52 kilos y medir más de 1.50 metros, hacer un desayuno ligero que no incluya lácteos ni grasas, se recomienda tomar medio litro de agua previo a la donación.

También se puede comunicar al Banco de Sangre del Calderón Guardia por el WhatsApp al 7126-6543. (Mayela López)

Además, encontrarse en buen estado de salud; si tiene tatuajes, perforaciones o maquillaje micropigmentado debe tener más de seis meses de habérselos realizado, en caso de tener perforaciones (piercings) en mucosas (nariz, boca, o genitales) estos deben ser retirados un mes antes de la donación, entre otras.

LEA MÁS: Este es el momento perfecto para disfrutar de un fenómeno celestial

El hospital tiene un horario de lunes a jueves de 6:30 a.m. a 5:30 p.m., viernes de 6:30 a.m. a 4:30 p.m., sábados de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y domingos de 7:00 a.m. a 12 m.d.

Los interesados en donar pueden llamar al 2212-1242 o comunicarse por WhatsApp al 7126-6543 para solicitar su cita o aclarar las dudas que tengan sobre el tema.