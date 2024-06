¿Usa anteojos? Tome nota de esta serie de recomendaciones para prolongar su vida útil

Es momento de tener anteojos nuevos con menos de ₡20 mil (Cortesía)

Si usted tiene algún problema en la vista y es una de las millones de personas que deben utilizar anteojos para ver o leer mejor, preste atención a estas recomendaciones.

Muchas personas necesitan anteojos en su día a día, pero no todas les dan el mantenimiento que se necesita y que recomiendan los especialistas.

LEA MÁS: Caridad entreteje gorritos de amor para bebitos del Hospital de Niños

Una de los consejos más importantes es la limpieza; hay que limpiar los anteojos diariamente, con un paño suave y limpio. Evitar usar tejidos ásperos que puedan rayar los lentes, para ello el estuche es fundamental.

Algo que muchas personas no hacen es evitar el contacto de los anteojos con productos químicos, y es que no saben que los productos de higiene personal, como perfumes y aerosoles para el cabello, así como productos de limpieza, pueden dañar el recubrimiento de los lentes.

Otras recomendaciones de gran ayuda son no exponerlos al calor, tener el ajuste de aro adecuado, no limpiarlos en seco y, sobre todo, un mantenimiento regular de manos de un profesional en optometría, porque no es recomendable realizar reparaciones por nuestra cuenta, ya que podrían causar más daños que beneficios.